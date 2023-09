Simulazione vera con il VOLANTE LOGITECH G920 in offerta

Al giorno d’oggi sono tantissimi i videogiochi di corse presenti sul mercato, che ben si adattano alle esigenze di ogni tipologia di giocatore. Andiamo ad esempio dagli arcade come Burnout e Need for Speed, fino ad arrivare ai titoli più simulativi del calibro di Gran Turismo e Forza Motorsport. Nel caso di questi ultimi, l’esperienza viene di gran lunga migliorata grazie all’uso di un volante, che permette di raggiungere il massimo del coinvolgimento. Proprio sulla base di questo Amazon ha ben pensato di proporti il volante Logitech G920 in offerta su Amazon allo strabiliante prezzo di soli 231 euro, con un eccezionale sconto del 46% rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa Logitech.

Logitech G920: il miglior volante di sempre

Uno dei punti di forza alla base di questo volante è rappresentato senz’ombra di dubbio dal suo controllo assolutamente preciso e fluido, e dal design ad alte prestazioni: a differenza di tanti altri modelli presenti attualmente sul mercato, questo volante presenta un aspetto robusto, del tutto simile a quello di un vero volante di una macchina da corsa. Le rifiniture sono presenti anche nei più minimi dettagli: basta dare un’occhiata ad esempio alle rifiniture in pelle cucite addirittura a mano, così come la presenza dei pedali e delle leve in acciaio inossidabile, durevole nel tempo.

La tecnologia Driving Force permette poi una rotazione a corsa completa, dandoti la possibilità di ruotare questo volante per due giri e mezzo, esattamente come accade nella realtà. Puoi usare questo volante sia con ogni console di Microsoft, come per esempio Xbox One o Xbox Series X / S, sia sul tuo PC.

All’interno della confezione è presente anche un sistema di fissaggio con dei morsetti che assicurano la giusta stabilità, in modo che il volante o la pedaliera non ti “scappino via” durante una delle tue corse. Nel caso dell’unità pedali, poi, hai perfino la possibilità di regolarla per quanto riguarda la frizione, il freno e l’acceleratore in modo totalmente simulato e realistico.

Insomma, hai finalmente la possibilità di entrare nel mondo della simulazione racing con questo volante a poco più di 200 euro, un prezzo davvero mai visto prima d’ora, con un design davvero fedele a quello dei volanti da corsa: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare questo volante Logitech G920 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato (dato il prezzo davvero irrisorio) e le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

