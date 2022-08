Sistema Audio Bose Solo 5 TV ad un prezzo molto vantaggioso su Amazon

La soundbar Bose Solo 5 TV Sound System è un sistema ad altoparlante singolo che incorpora la connettività di dispositivi wireless e cablati. Il Bluetooth integrato consente lo streaming di musica wireless da sorgenti audio come smartphone e tablet, mentre l’ingresso ottico coassiale digitale e la porta AUX da 1/8″ prende l’audio direttamente dalla TV o da un’altra sorgente. Acquistala su Amazon a soli 229,99€ invece di 279,95€ .

Il Solo 5 offre il controllo dei bassi per personalizzare la tua esperienza audio, mentre la modalità dialogo è progettata per fornire una qualità audio ottimale per gli spettacoli come film, notiziari e talk show. È montabile a parete con l’acquisto di un supporto opzionale e include un telecomando universale.

Le tecnologie Bose Videostage e TrueSpace sono progettate per offrire i vantaggi di un home theater a cinque altoparlanti in un’unica soundbar. Ecco alcune delle caratteristiche più importanti che caratterizzano questa versione:

Suono migliorato rispetto al precedente modello

Bassi chiari per un suono TV più equilibrato

Installazione semplice: per effettuare la connessione basta collegare un cavo alla TV

Posizionamento flessibile: puoi montarlo davanti alla TV, su uno scaffale o su un supporto a parete

Telecomando universale incluso per il controllo senza interruzioni di molti dispositivi

La connettività Bluetooth consente lo streaming wireless con un massimo di due dispositivi contemporaneamente e ha una memoria di 8 dispositivi. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

