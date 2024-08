Sistema di allarme domestico con 11 PEZZI a quasi META' PREZZO (risparmi 200€)

Se vuoi monitorare in maniera impeccabile casa e stare sempre tranquillo, anche quando sei in viaggio per parecchi giorni, approfitta della promozione speciale sul Kit Ring Alarm L con videocamera interna! Oggi il bundle è disponibile su Amazon a soli 259 euro grazie ad un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul presso di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando in abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il kit domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Kit Ring Alarm L con videocamera interna: tutte le funzionalità

Il Kit Ring Alarm L con videocamera interna rappresenta un sistema di allarme top per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale.

Questo pacchetto è composto da 11 pezzi e include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un sensore di movimento, un amplificatore di portata per wifi e una videocamera di sorveglianza Indoor Camera di seconda generazione.

Nello specifico i sensori di contatto Ring Alarm possono essere montati sulle porte e sui telai delle finestre per sapere quando sono aperte. I discreti sensori di movimento possono essere montati negli angoli della stanza o sulle pareti piane e inviano notifiche in tempo reale quando viene rilevato un movimento in casa.

Allo stesso tempo la videocamera di sicurezza plug-in consente di aggiungere protezione e tranquillità ovunque all’interno della casa. Puoi posizionarla su una superficie piana o fissarla a una parete con la versatile staffa di montaggio, ed è facilissima da installare: basta collegarla a una presa elettrica standard.

Oggi il Kit Ring Alarm L con videocamera interna è disponibile su Amazon a soli 259 euro grazie ad un mega sconto del 43%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul presso di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!