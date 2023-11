Sistema di ALLARME senza fili con controllo Wi-Fi e Alexa a soli 95€ su Amazon

La tua casa merita il massimo della sicurezza e AGSHOME ha la soluzione perfetta con il Sistema di Allarme Casa Senza Fili. Questo innovativo kit di sicurezza Wi-Fi ti offre la tranquillità che hai sempre desiderato, grazie a una gamma completa di sensori e funzionalità avanzate, e include 1 sirena, 10 sensori, 2 telecomandi, 1 sensore di movimento e 1 tastiera, offrendo una copertura completa per la tua casa, a soli 95€. Almeno per oggi, grazie allo sconto del 20% di Amazon per il Black Friday.

Sistema di ALLARME casa compatibile con Alexa

Con il sistema di allarme AGSHOME puoi monitorare la sicurezza della tua casa da qualsiasi luogo grazie alla connessione Wi-Fi. L’applicazione dedicata ti permette di ricevere notifiche in tempo reale e di controllare il sistema direttamente dal tuo dispositivo mobile.

Integra il tuo sistema di allarme AGSHOME con il tuo assistente virtuale preferito, Alexa. Con comandi vocali, puoi attivare o disattivare il sistema, controllare lo stato della sicurezza e altro ancora, rendendo la gestione della sicurezza della tua casa ancora più intuitiva.

Il sistema di allarme è progettato per l’installazione fai-da-te, eliminando la necessità di costosi professionisti. Le istruzioni chiare e intuitive ti guidano attraverso il processo di installazione, permettendoti di avere il tuo sistema operativo in pochissimo tempo.

I sensori inclusi nel kit, tra cui il sensore di movimento, sono progettati per rilevare in modo preciso qualsiasi attività sospetta. Grazie alla tecnologia avanzata, riducono al minimo i falsi allarmi, garantendo una protezione affidabile. Insomma, investire nella sicurezza della tua casa non è mai stato così conveniente e accessibile con questo sistema che oggi puoi fare tuo a soli 95€, grazie allo sconto del 20% di Amazon per il Black Friday.

