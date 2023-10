Sistema di ALLARME TP-LINK: tutto ciò che ti serve per la tua sicurezza, in un unico kit (74€)

Proteggere la tua casa non è mai stato così semplice ed efficace grazie al Sistema di Allarme TP-Link. Questo pacchetto completo in vendita su Amazon oggi combina diverse tecnologie smart per offrirti tranquillità e controllo totale sulla sicurezza del tuo ambiente domestico.

Il kit contiene TP-Link Sistema di Allarme, Lampadina WiFi Multicolore E27 Tapo L530E + Smart Hub Tapo H100 + Sensore di Movimento Tapo T100 + Sensore di Contatto Tapo T110 + Pulsante Smart Tapo S200B. Il tutto al prezzo di 74€, incluse le spedizioni via Prime. In pratica ti assicuri la sicurezza a casa tua e risparmi circa 47,18€ (38%).

Lampadina WiFi Multicolore E27 Tapo L530E

Il Sistema di Allarme TP-Link è flessibile e personalizzabile. Puoi configurare le regole di sicurezza che meglio si adattano alle tue esigenze. Con l’app Tapo sul tuo smartphone, hai il controllo totale anche quando sei lontano da casa. Prendi il controllo della sicurezza della tua casa con questo pacchetto completo di dispositivi smart.

Inizia con la lampadina WiFi multicolore E27 Tapo L530E, una lampadina intelligente che non solo illumina la tua casa con colori personalizzati, ma svolge un ruolo fondamentale nel sistema di sicurezza. Puoi programmare luci che si accendono e si spengono automaticamente per simulare la tua presenza quando sei fuori casa, scoraggiando intrusioni indesiderate.

C’è poi lo Smart Hub Tapo H100, che è il cuore del sistema. Collega tutti i componenti e ti permette di controllarli facilmente attraverso l’app Tapo sul tuo smartphone. Questo hub è in grado di rilevare intrusioni e segnalare immediatamente la tua presenza o un accesso non autorizzato. Dal canto suo, i Sensore di Movimento Tapo T100 è una parte essenziale del sistema. Rileva qualsiasi movimento sospetto in casa tua e invia notifiche al tuo smartphone.

Allo stesso modo, il Sensore di Contatto Tapo T110 è perfetto per proteggere finestre e porte. Ti avverte immediatamente se una porta o una finestra viene aperta quando non dovrebbe. Questo componente è un altro deterrente efficace per possibili intrusioni. Infine, il Pulsante Smart Tapo S200B ti dà il controllo a portata di mano. Puoi usarlo per attivare manualmente l’allarme o altre azioni programmabili. È un modo conveniente per attivare o disattivare rapidamente il sistema.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.