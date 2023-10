Sistema Mesh AX3000 di Xiaomi: la rivoluzione del Wi-Fi domestico con appena 49€

Il Wi-Fi è diventato una parte essenziale della nostra vita quotidiana, ma spesso dobbiamo affrontare problemi di copertura in alcune zone della casa. Con il sistema Mesh AX3000 di Xiaomi, puoi dire addio a questi fastidi e goderti una connessione Internet veloce e stabile in ogni angolo della tua casa. Prendilo allora subito su Amazon, dove lo trovi in offerta a soli 49€: incluse nel prezzo anche le spedizioni via Prime.

Il sistema Mesh AX3000 è una bestia e costa poco

Questo sistema mesh è progettato per coprire un’area fino a 4.000 metri quadrati, il che significa che non importa quanto grande sia la tua casa, avrai sempre una connessione Wi-Fi affidabile ovunque tu vada. Basta posizionare le unità mesh in punti strategici per estendere la copertura e eliminare le zone morte. Una delle caratteristiche più impressionanti di questo sistema mesh è il supporto per il Wi-Fi 6 Dual Band.

Questa tecnologia avanzata offre prestazioni di rete eccezionali, consentendoti di godere di streaming video 4K, giochi online senza ritardi e una connessione stabile per tutti i tuoi dispositivi connessi. Il Xiaomi Sistema Mesh AX3000 è dotato di 256 MB di RAM, che garantisce una gestione efficiente del traffico di rete. Inoltre, supporta sia la banda da 2,4 GHz che quella da 5 GHz, consentendoti di scegliere la frequenza migliore per le tue esigenze specifiche.

L’installazione di questo sistema mesh è estremamente semplice grazie all’app Xiaomi Mi Home. Basta seguire le istruzioni sull’app per configurare il tuo sistema mesh in pochi minuti. Inoltre, il sistema è completamente compatibile con la versione italiana, quindi non dovrai preoccuparti di problemi di compatibilità.

Il sistema Mesh AX3000 è la soluzione perfetta per risolvere i problemi di copertura Wi-Fi nella tua casa. Con una vasta copertura, prestazioni eccezionali e facilità d’uso, questo sistema mesh ti consentirà di godere appieno della connessione Internet in ogni parte della tua casa. Dimentica i fastidi della connessione intermittente e passa al futuro del Wi-Fi domestico con Xiaomi Mesh AX3000.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.