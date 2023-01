Sistema Mesh D-Link COVR-X1863 con Wi-Fi 6, kit da 3 in sconto del 42% su Amazon

Il D-Link COVR è un router Wi-Fi 6 che utilizza la tecnologia mesh per aiutare a eliminare le zone senza copertura in casa. Copre da solo 600 mq e può essere ampliato con unità aggiuntive per coprire zone più ampie. Il router è facile da installare e offre controlli di base, ma il suo throughput a 5 GHz e le prestazioni della potenza del segnale sono da apprezzare. Acquista ora il set da 3 su Amazon a soli 177,58€ invece di 305,00€.

Il set da 3 si presenta con una griglia di plastica grigia sulla parte superiore e un minuscolo indicatore LED sulla parte anteriore che lampeggia in arancione durante l’installazione, che si illumina di rosso fisso quando il router ha perso la connettività e di bianco quando tutto funziona correttamente. Sul retro ci sono quattro porte LAN gigabit, una porta WAN gigabit, un pulsante WPS e un pulsante di accensione. C’è un pulsante di ripristino sulla base. Inoltre funziona con l’Assistente Alexa e con Google.

Il router è alimentato da una CPU quad-core, 256 MB di RAM e 128 MB di memoria flash. È un dispositivo AX1800 dual-band in grado di raggiungere velocità dati massime (teoriche) di 574 Mbps sulla banda radio a 2,4 GHz e fino a 1,8 Gbps su quella 5GHz. Utilizza quattro antenne interne e supporta la tecnologia Wi-Fi 6 (802.11ax), comprese le trasmissioni di pacchetti OFDMA, il beamforming diretto al client, la selezione della banda intelligente e la crittografia WPA3. Utilizza anche la tecnologia EasyMesh di D-Link che consente di aggiungere ulteriori punti di accesso per formare una rete mesh scalabile. Non supporta la larghezza di banda del canale di 160 MHz o l’aggregazione di collegamenti e manca di connettività USB.

Purtroppo on dispone degli strumenti anti-malware, ma viene fornito con controlli di base che ti consentono di creare profili per ogni membro della tua famiglia. Puoi bloccare determinati siti web e creare programmi di accesso, ma mancano i filtri basati sull’età che bloccano automaticamente l’accesso ai contenuti per adulti. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquista il set da 3 su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.