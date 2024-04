Wi-Fi Mesh di qualità a prezzo mai visto: ecco eero Pro 6 di Amazon!

Il Wi-Fi Mesh è una tecnologia che permette di ottenere una rete molto estesa utilizzando device di qualità, ma senza perdere qualità nella connessione. Ecco l’offerta che, con una spesa non eccessiva, migliorerà la rete di case e piccoli uffici. Stiamo parlando del sistema eero Pro 6 da 2 device che, solo per oggi, è in super promo Amazon del 44% e costa solo 249,99€! Un’offerta da cogliere al volo!

Il sistema Wi-Fi Mesh più affidabile e conveniente del mercato!

Quando si pensa al Wi-Fi di casa, spesso di deve fronteggiare un problema: la qualità della connessione e della copertura.

Grazie al Wi-Fi Mesh, in moltissimi, hanno finalmente risolto questo annoso problema. Chi è ancora in cerca di un nuovo sistema al quale affidare la propria rete di casa, dovrebbe approfittare subito dell’offerta di oggi.

Il sistema Wi-Fi Mesh eero Pro 6 di Amazon offre ottime prestazioni nella gestione della rete locale e permette di controllare in modo più efficace molti elementi della propria casa smart. I dispositivi integrano infatti un HUB Zigbee in grado di interfacciarsi con tutti i device per la casa domotica compatibili con questa tecnologia.

In questo modo, questi device, saranno gestibili direttamente attraverso la rete di Amazon Alexa e si interfacceranno perfettamente con tutti i propri dispositivi. Non solo però: attivando l’abbonamento eero Plus sarà inoltre possibile gestire alcune protezioni aggiuntive che permetteranno di rendere ancora più sicura la propria rete di casa.

Approfittando dell’offerta porterete a casa il sistema Wi-Fi Mesh eero Pro 6 a due dispositivi: sufficienti per comprire fino a 380 mq di superficie interna. A bordo di ciascun device troveremo 2 ingressi Ethernet da 1 gigabit.

Approfitta subito della promo e acquista immediatamente il sistema Wi-Fi Mesh eero Pro 6 a soli 249,99€ grazie alla promo Amazon che sconta i device del 44%. Porta la tua connessione nel futuro e inizia a navigare finalmente senza problemi a casa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.