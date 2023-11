Sistema Wi-Fi Mesh per casa: velocità a prezzo Black Friday!

La Black Friday Week di Amazon non è ancora finita e oggi le offerte sono ancora ghiotte! Ecco il sistema Linksys Velop MX8400 a due device: qualità incredibile ad un prezzo davvero ottimo! Oggi costa solo 269,99€ grazie allo sconto del 19%. Con questo sistema dirai addio ai problemi di rete in casa o in ufficio!

La connettività in casa, spesso, crea non pochi grattacapi. Per migliorare la copertura della propria rete e cercare di mantenere costante la qualità della connessione vanno valutati alcuni aspetti.

Con il passaggio alle nuove reti, il Wi-Fi non solo è diventato più veloce, ma permette di accedere ad una serie di contenuti impensabili fino a qualche tempo fa. Grazie al Wi-Fi 6 e alle reti mesh, la velocità della vostra rete arriverà in ogni angolo della casa.

Il sistema proposto oggi da Linksys è in grado di coprire fino a 525 m² in campo aperto: questo si traduce in una copertura interna con classici muri di appartamento elevatissima. Il sistema è in grado di dare connessione fino a 80 dispositivi in contemporanea all’incredibile standard Wi-Fi AX4200. Parliamo di device triband compatibili sia con i device smart home che richiedono la connessione a 2,4 GHz che a quelli più recenti.

La configurazione è molto semplice ed è facilitata dall’applicazione Linksys che apre a un mondo di impostazioni facili da settare. Basterà connettere il primo device alla rete LAN per iniziare la configurazione guidata.

Il sistema Linksys Velop MX8400 a due device oggi è ancora in sconto per la Black Friday Week di Amazon. Il prezzo? Solo 269,99€ grazie al ribasso del 19%. Affrettati però: lo sconto durerà ancora pochissime ore! Approfittane subito e migliora la copertura di rete con il sistema Wi-Fi Mesh di Linksys!

