Sistemi di riscaldamento: fino a 5 mila euro di multa, come controllare se si è in regola

Le novità sono in vigore dal 15 ottobre 2026 e riguardano soprattutto gli impianti più potenti. Chi non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa regionale rischia multe da 500 a 5.000 euro.

Le nuove disposizioni riguardano gli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza al focolare superiore a 35 kW. Non parliamo, quindi, della classica stufa in soggiorno, ma di apparecchi più potenti. Il riferimento è la delibera regionale 3649 del 2024, con cui la Regione Lombardia ha fissato paletti più rigidi su caratteristiche tecniche ed emissioni.

Il punto, spiegano i tecnici, è non fare confusione. Non ogni camino o stufa a pellet rientra automaticamente nelle nuove regole scattate a metà ottobre. «La prima cosa da controllare è la potenza dichiarata», ha spiegato un manutentore lombardo. È da quel dato che si capisce se l’impianto rientra o meno nella disciplina più recente.

C’è poi un’altra data da segnare: dal 15 ottobre 2027 arriveranno nuovi requisiti per le caldaie a biomassa fino a 35 kW, previsti dalla delibera regionale 4720 del 2025. Anche qui, però, non si tratta di un divieto generale per tutte le stufe domestiche. Bisogna guardare il singolo caso.

Potenza, libretto e stelle: cosa controllare sull’impianto

Per capire se l’impianto è in regola, il primo documento da cercare è il libretto dell’impianto. Lì si trovano i dati essenziali: potenza, tipo di generatore e principali informazioni tecniche. Se il libretto non è aggiornato, o non si trova, la scelta più sicura è rivolgersi a un manutentore abilitato o all’assistenza del produttore.

Verifica tecnica di una stufa a pellet con controllo del libretto, in linea con le nuove regole sugli impianti a biomassa in Lombardia.

Il dubbio, in molte case, nasce davanti a vecchi apparecchi a legna, camini chiusi o generatori installati anni fa, magari con documenti incompleti o finiti chissà dove. In questi casi servono marca, modello e, se c’è, la targhetta tecnica applicata sull’apparecchio. Solo con questi elementi si può verificare se l’impianto rispetta i requisiti richiesti.

Conta molto anche la classificazione ambientale. Il sistema nazionale, introdotto dal decreto ministeriale 186 del 2017, assegna ai generatori una classe da una a cinque stelle in base alle emissioni. In linea generale, più stelle significa meno polveri sottili. Sembra un dettaglio tecnico, ma è uno dei dati decisivi.

Stufe domestiche, camini e pellet: il vincolo delle stelle era già in vigore

Per stufe domestiche, camini e apparecchi a pellet, va ricordato che in Lombardia alcuni limiti non sono una novità. Dal 1° gennaio 2020 è vietato usare generatori classificati con zero, una o due stelle. I nuovi impianti installati, invece, devono avere almeno la classe quattro stelle.

Il provvedimento del 15 ottobre, quindi, non introduce da solo tutti i vincoli sulle stufe di casa. Una parte delle restrizioni era già in vigore e continua a valere, soprattutto nelle zone interessate dalle misure contro lo smog e dalle regole regionali sulla qualità dell’aria. L’equivoco più comune è pensare che un apparecchio, solo perché funziona, sia per forza regolare.

«Funzionare non basta», ripetono spesso gli installatori durante i controlli. La regolarità dipende dalla classe ambientale, dalla corretta registrazione dell’impianto e dalle eventuali deroghe previste dalla normativa regionale. Deroghe che non valgono automaticamente per tutti. Prima di riaccendere il camino nei mesi freddi, quindi, conviene controllare i documenti e non affidarsi al passaparola.

Controlli di Comuni e Province: multe fino a 5.000 euro

Le verifiche sugli impianti termici rientrano nei controlli previsti dalla normativa regionale. Nei Comuni sotto i 40.000 abitanti la competenza è in genere delle Province. Nei centri più grandi spetta invece ai Comuni, che possono fare accertamenti anche tramite organismi incaricati.

In caso di violazioni, le sanzioni vanno da 500 a 5.000 euro. Il riferimento è l’articolo 27, comma 4, della legge regionale lombarda 24 del 2006, richiamato per le irregolarità su impianti ed emissioni. Una cifra non da poco, soprattutto se il problema viene fuori dopo anni di utilizzo dell’apparecchio.

Attenzione, però, anche fuori dalla Lombardia. Nel 2017 Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno firmato un accordo per limitare le emissioni da combustione di biomasse legnose nella Pianura Padana. Ogni Regione, però, ha poi adottato regole proprie, con date, deroghe e restrizioni diverse. La verifica va fatta nel territorio in cui si trova l’impianto. Non basta sapere che stufa si ha in casa.