Sistemiamo qualsiasi cosa e poi non impostiamo correttamente il contatore dell'elettricità per risparmiare: eppure i passi sono semplici

Cambiamo lampadine, spegniamo gli stand-by, confrontiamo offerte luce per ore. Poi, davanti al contatore, ci limitiamo a controllare che non salti quando accendiamo forno e lavatrice insieme.

Eppure il contatore intelligente di seconda generazione (il cosiddetto 2G), ormai presente nella stragrande maggioranza delle case italiane, è uno strumento di monitoraggio a tutti gli effetti: registra i consumi in digitale ogni 15 minuti e trasmette i dati automaticamente al distributore, che li rende disponibili al fornitore. A differenza dei vecchi modelli analogici, che richiedevano letture manuali e restituivano solo dati cumulativi, offre una fotografia precisa di quanta energia usiamo e soprattutto di quando la usiamo.

Come gestire correttamente il contatore dell’elettricità

I passi per sfruttarlo sono davvero semplici. Basta premere il tasto di lettura sul dispositivo: sul display compaiono in sequenza diverse informazioni, dal codice cliente alla fascia oraria attiva in quel momento. Le voci più utili sono tre.

Il consumo istantaneo indica la potenza attiva prelevata in tempo reale, espressa in kilowatt: è il dato da guardare per scoprire se un elettrodomestico sta assorbendo più del previsto, magari per un guasto o per l’età. Il consumo totale è invece la somma cumulativa dei kilowattora usati, spesso suddivisa per periodo di fatturazione. Infine ci sono le fasce orarie F1, F2 e F3, con i consumi ripartiti tra le diverse finestre temporali.

È proprio quest’ultima lettura a fare la differenza sul piano economico. Sapere quanta energia consumiamo nelle ore di punta rispetto a sere e weekend permette di capire se la tariffa attiva è davvero adatta alle nostre abitudini: chi concentra lavatrici e lavastoviglie dopo cena con una tariffa monoraria, ad esempio, potrebbe risparmiare passando a una biorarie, e viceversa. Il dettaglio quartorario consente inoltre di individuare gli sprechi nascosti, quei prelievi costanti notturni che segnalano apparecchi lasciati inutilmente in funzione.

C’è poi un aspetto meno noto dei contatori 2G: il protocollo di comunicazione Chain 2, un canale dedicato che permette al contatore di dialogare con dispositivi smart per la gestione dell’energia e la home automation. In prospettiva, significa elettrodomestici capaci di attivarsi automaticamente nelle fasce più convenienti e di ridurre i picchi di assorbimento, migliorando l’efficienza complessiva dell’abitazione senza interventi manuali.

Il paradosso è tutto qui: la trasmissione automatica dei dati ha già reso le bollette più accurate, eliminando gran parte dei conguagli basati su stime, e ha aperto la strada a interventi da remoto e alla segnalazione tempestiva dei guasti. Ma il potenziale di risparmio vero resta nelle mani di chi quei dati li consulta davvero. Un gesto che richiede pochi secondi davanti al display e che, incrociato con la scelta della tariffa giusta, può incidere sulla spesa annuale più di tante piccole rinunce quotidiane.