Sky box con 3 mesi di Sky TV e Netflix+ Sky Cinema a soli 21 euro! Ultimi fuochi BLACK FRIDAY

Il Black Friday su Amazon sta sparando gli ultimi incredibili colpi. Sky box con 3 mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema, con Decoder Sky Q incluso a soli 21,60 euro, grazie al 20% di sconto! Un pacchetto straordinario per chi non vuole perdersi proprio nulla del meglio dello streaming e del mondo Sky.

Grazie a questa offerta ti godi o regali 3 mesi di Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema nel modo più facile. Poi decidi. Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus): gli show, le serie TV, i documentari di Sky e Netflix, uno accanto all’altro nella home di Sky Q. Include Netflix piano Standard, FHD 1080p, per la visione su 2 schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie. Sky Cinema: oltre 200 prime visioni all’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e film Sky Original. Con Sky Cinema, Paramount+ (del valore di 7,99€ al mese) è senza costi aggiuntivi.

Il decoder Sky Q è incluso all’interno della confezione, lo connetti ad internet e vedi subito. Non serve la parabola. Ecco i requisiti: Connessione internet via Wi-Fi o cavo ethernet (velocità min. 10Mbps). Carta di credito o codice IBAN. l’offerta è riservata ai nuovi clienti Sky ed è sottoscrivibile una sola volta. Trascorsi i primi 3 mesi prepagati, durante i quali sarà sempre possibile disdire, l’abbonamento a Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema proseguirà al prezzo di listino di 48€ al mese. In qualsiasi momento, potrai scegliere se aderire ad una delle offerte scontate disponibili, o recedere con preavviso di 30 giorni senza costi, restituendo Sky Q. Ricorda che l’offerta è riservata ai nuovi clienti Sky ed è sottoscrivibile una sola volta; il decoder Sky Q è concesso in comodato d’uso gratuito.

Dunque, ricapitoliamo l’offerta: Sky box con 3 mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema, con Decoder Sky Q incluso a soli 21,60 euro, grazie al 20% di sconto!

