Sky e Netflix a 19,90 euro con SUPER Buono Amazon: la promo sta per scadere

Fino al 29 giugno è possibile sottoscrivere il pacchetto Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi. La promo prevede inoltre la consegna di un Buono Regalo Amazon del valore di 75 euro, nell’ambito dell’operazione a premi Amazon Summer 2023.

L’offerta Sky Smart è disponibile anche per chi è già cliente Sky. Per quest’ultimi, anziché procedere con l’acquisto online o tramite operatore, occorre chiamare lo 06 7762.

Promo Sky e Netflix (Intrattenimento Plus) + Buono Regalo Amazon in scadenza

Il pacchetto Sky TV e Netflix offre il catalogo più ampio di serie televisive disponibile sul mercato italiano. Con Sky TV hai accesso alle produzioni Sky Original, alle serie TV più acclamate dalla critica internazionale, gli show televisivi di Sky e una marea di documentari. A questo aggiungici anche il piano Intrattenimento con pubblicità della piattaforma streaming discovery+, gratis per i primi 12 mesi.

C’è poi Netflix, con le sue celebri serie televisive. Da Mercoledì a Bridgerton, passando per Sex Education e Stranger Things, sono tantissime le serie che ti aspettano quest’estate a un prezzo irripetibile.

Se attivi il piano Intrattenimento Plus di Sky entro il 29 giugno, otterrai anche un Buono Regalo Amazon del valore di 75 euro. Riceverai tutte le istruzioni per usare il buono su Amazon.it via email entro l’8 settembre di quest’anno.

Completa l’attivazione di Sky e Netflix a 19,90 euro ora per usufruire di uno sconto di oltre 10 euro per 18 mesi e ottenere un super Buono Amazon.

