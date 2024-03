Sky TV e Netflix insieme a 19,90 euro al mese: riparte la PROMO

È ripartita la promo Intrattenimento Plus di Sky: l’offerta che ti permette di mettere insieme i pacchetti Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. La promozione può essere attivata direttamente dal sito ufficiale e, se vuoi aggiungere altri pacchetti, è completamente personalizzabile.

Sky TV e Netflix insieme per un mondo di intrattenimento

Attivando questa offerta riceverai a casa il decoder Sky Q con cui accedere, via internet, a tutti i contenuti di Sky TV. Parliamo di show e programmi televisivi del calibro di Pechino Express, Masterchef Italia, X Factor e altri ancora, tutti in diretta oppure on-demand.

A questi si aggiungono le serie TV internazionali firmate HBO: immagina di avere tutte insieme in un solo posto serie come Game of Thrones, The Last of Us, True Detective e molte altre ancora.

Poi, sempre dallo stesso decoder, potrai accedere a tutti i contenuti di Netflix in alta definizione senza pubblicità. Film, serie TV, documentari, programmi per bambini saranno tutti a portata di mano con un unico telecomando per una portata di intrattenimento strepitosa.

Fatti dunque il regalo di Pasqua e abbonati a Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.