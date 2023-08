Sky TV, Serie A, Serie B e calcio estero: un'unica offerta da meno di 15 euro al mese

I campionati di calcio stanno per ricominciare ed è il momento giusto per attivare la nuova offerta Sky TV + Sky Calcio. Il bundle proposto da Sky è in promozione a 14,90 euro al mese garantendo un’offerta ricca di sport e intrattenimento con un prezzo davvero contenuto e senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale (di 18 mesi). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito Sky.

Sky TV + Sky Calcio: ora è in offerta a 14,90 euro al mese

La nuova promozione di Sky include un’offerta ricca di intrattenimento e con tanti contenuti calcistici da guardare per tutta la stagione che inizierà nel corso delle prossime settimane del mese di agosto. Il bundle comprende:

Sky TV con tutto l’intrattenimento (serie TV, documentari, show) di Sky

con tutto l’intrattenimento (serie TV, documentari, show) di Sky Sky Calcio con 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato, tutta la Serie B e le partite della Premier League , della Bundesliga e della Ligue 1

con 3 partite di per ogni giornata di campionato, tutta la e le partite della , della e della Sky Go per guardare tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

per guardare tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento anche da smartphone, tablet e PC Sky HD per guardare i contenuti dell’abbonamento beneficiando della qualità HD dei contenuti

La nuova promozione Sky TV + Sky Calcio garantisce un risparmio notevole rispetto al costo standard (30 euro al mese). Grazie alla promozione in corso, infatti, il bundle è attivabile con una spesa di 14,90 euro al mese per 18 mesi.

Al termine del periodo promozionale non ci saranno vincoli e sarà possibile scegliere liberamente se restare con Sky, eventualmente attivando una nuova offerta, oppure se interrompere l’abbonamento con la Pay TV, sempre senza costi di uscita di alcun tipo.

La promozione dedicata a Sky TV + Sky Calcio è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile in esclusiva online, tramite il sito ufficiale Sky qui di sotto. Raggiunta la pagina della promozione, basta premere Acquista ora e seguire la procedura di sottoscrizione.

