Sky TV + Sky Calcio: tanti contenuti, ora al prezzo ridotto di 14,90 €/mese

Punire intrattenimento e calcio è possibile puntare su Sky TV + Sky Calcio. Il bundle promozionale costa appena 14,90 euro al mese per 18 mesi (senza vincoli successivi) e consente l’accesso completo a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky oltre che alle 3 partite per turno di Serie A, alle partite di Serie B, di Serie C e dei campionati esteri trasmessi dalla Pay TV.

La promozione consente l’accesso immediato ai contenuti, direttamente tramite l’app di Sky Go, inclusa gratuitamente. Per attivare la promozione, valida anche per i già clienti Sky che non hanno un’offerta Sky Smart, basta accedere a questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky TV + Sky Calcio: intrattenimento e tanto calco a meno di 15 euro al mese

La promozione di Sky è una delle soluzioni più complete e convenienti per accedere a un’offerta in grado di abbinare intrattenimento e sport. Con quest’offerta è possibile accedere a:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show, i documentari e l’informazione di Sky

con tutte le serie TV, gli show, i documentari e l’informazione di Sky Sky Calcio con tutte le partite di Serie A trasmesse da Sky (3 per turno), la Serie B, la Serie C e i campionati esteri

con tutte le partite di Serie A trasmesse da Sky (3 per turno), la Serie B, la Serie C e i campionati esteri Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento direttamente da smartphone, tablet e computer (l’accesso è immediato dopo l’attivazione dell’offerta, anche prima dell’installazione dell’impianto a casa)

La promozione comporta un costo di appena 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale. Terminata l’offerta, infatti, è possibile scegliere se continuare a mantenere attivo l’abbonamento, eventualmente passando a una promozione più conveniente, oppure se interrompere la sottoscrizione, senza costi e penali di alcun tipo.

Per accedere all’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato (anche per i già clienti Sky), basta seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito Sky e completare una semplice procedura di attivazione online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.