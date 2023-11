Sky TV + Sky Sport con Netflix e Buono Amazon incluso per il Black Friday

Le offerte Sky per il periodo del Black Friday sono davvero molto interessanti. In particolare, c’è un’offerta che può rappresentare l’occasione giusta per passare a Sky. In via promozionale, infatti, è possibile attivare il bundle Sky TV + Netflix con piano Standard e Sky Sport con un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi.

Per tutti i nuovi clienti c’è, inoltre, un Buono Amazon da 50 euro in regalo oltre alla possibilità di utilizzare Sky Go e di aggiungere Sky Cinema con Paramount incluso (+5 euro al mese) oppure Sky Calcio (+5 euro al mese). La promozione è senza vincoli una volta terminato il periodo a prezzo scontato quando sarà possibile passare a un abbonamento più vantaggioso oppure recedere senza costi.

Per attivare l’offerta Sky per il Black Friday è sufficiente visitare il sito ufficiale Sky. La promozione è valida fino al prossimo 27 di novembre.

Sky per il Black Friday: tante offerte da cogliere al volo

Per il periodo di Black Friday è possibile attivare una delle seguenti offerte Sky:

Sky TV + Netflix Base al costo di 14,90 euro al mese

al costo di Sky TV + Sky Cinema + Netflix Standard + Buono Amazon di 50 euro al costo di 19,90 euro al mese

al costo di Sky TV + Sky Sport + Netflix Standard + Buono Amazon di 50 euro al costo di 24,90 euro al mese

Tutte le offerte prevedono un canone scontato per 18 mesi, nessun vincolo alla fine del periodo promozionale e la possibilità di accedere a Sky Go, senza costi aggiuntivi. In più, è sempre possibile aggiungere ulteriori pacchetti per completare l’offerta con tutti i contenuti desiderati. C’è tempo fino al prossimo 27 di novembre per attivare la promozione.

Per accedere alla promozione è sufficiente raggiungere il sito Sky qui di sotto, premere il tasto Acquista Ora e poi personalizzare l’offerta aggiungendo i pacchetti desiderati. La spesa iniziale è di 9 euro una tantum.

