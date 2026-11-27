Gli accrediti, attesi inizialmente a fine novembre, slittano di qualche giorno per lasciare tempo a chi rischia di superare il limite di reddito di presentare l’eventuale rinuncia. La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e le istruzioni operative sono arrivate dall’Istituto.

Il nodo è la nuova scadenza per la rinuncia al Bonus RPF. L’INPS ha spostato il termine al 9 dicembre 2026: solo dopo quella data partiranno gli accrediti della somma non imponibile. Nel messaggio n. 3649 del 10 novembre 2026, l’Istituto ha spiegato che il rinvio serve a dare più tempo ai contribuenti per controllare la propria situazione reddituale, evitando pagamenti non dovuti e successive restituzioni.

Nelle ultime settimane molti beneficiari hanno ricevuto avvisi via email, per lettera o nell’area personale del portale INPS. Alcuni, leggendo riferimenti a somme aggiuntive e rinunce, hanno pensato a una truffa. Non era così: la comunicazione riguardava proprio il beneficio aggiuntivo legato alle prestazioni non pensionistiche. L’Istituto ha chiarito che “gli accrediti saranno disposti dopo la scadenza per l’eventuale rinuncia”.

Per chi ha i requisiti e non deve rinunciare, la procedura resta semplice: non bisogna presentare domanda. Il pagamento arriverà in automatico, con un versamento separato rispetto alla prestazione principale. Cambia solo il calendario: non più fine novembre, ma dopo il 9 dicembre.

Bonus RPF, chi ha diritto alla somma non imponibile tra NASpI, disoccupazione agricola e cassa integrazione

Il Bonus RPF INPS 2026 spetta a chi riceve prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente, a condizione che il reddito complessivo annuo non superi i 20.000 euro. Non conta solo quanto è stato pagato dall’INPS: nel calcolo rientrano anche eventuali stipendi, collaborazioni, redditi da lavoro autonomo e altre entrate rilevanti per il Fisco.

Controllo online di pagamenti e scadenze: laptop, documenti e calendario di dicembre in un ufficio domestico.

La misura riguarda, tra gli altri, chi nel 2026 ha percepito la NASpI, la disoccupazione agricola, la cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, la CISOA per gli operai agricoli e altri trattamenti di integrazione salariale indicati dall’Istituto, compresi gli assegni dei fondi di solidarietà. Il beneficio può arrivare anche a chi ha concluso la prestazione durante l’anno: chi ha terminato la NASpI in primavera, ad esempio, può ricevere la somma per i mesi spettanti, se resta sotto la soglia.

La somma aggiuntiva non imponibile non è un aumento della NASpI o della cassa integrazione. È un’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1, commi da 4 a 9, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e non fa reddito. Su quell’importo, quindi, non si pagano imposte. Un aspetto importante, soprattutto per chi ha redditi bassi e non avrebbe abbastanza capienza fiscale per beneficiare di altre detrazioni.

Importi del Bonus RPF: fasce di reddito, percentuali e arretrati da gennaio

L’importo del Bonus RPF si calcola applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente o assimilato preso come riferimento. Le fasce sono tre: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% oltre 8.500 e fino a 15.000 euro, 4,8% oltre 15.000 euro. Resta fermo il limite massimo di 20.000 euro di reddito complessivo.

Qualche esempio rende l’idea. Con un reddito di 6.000 euro, la somma aggiuntiva può arrivare a circa 426 euro. Con 9.600 euro, applicando il 5,3%, l’importo indicativo è di 508,80 euro. Con 18.000 euro, nella fascia del 4,8%, si arriva a circa 864 euro. Si tratta però di esempi: la cifra finale dipende dai dati presenti negli archivi dell’INPS e dalle informazioni fiscali disponibili.

Con la prima mensilità utile, l’Istituto pagherà anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026. Per questo molti beneficiari potrebbero trovare un accredito più alto del solito: dentro ci saranno anche le quote dei mesi precedenti. Il versamento, ha precisato l’INPS, sarà distinto dalla prestazione principale, così da essere riconoscibile nel fascicolo previdenziale e nei movimenti di pagamento.

Rinuncia al Bonus RPF INPS: quando conviene e come fare domanda online

La rinuncia al Bonus RPF può essere utile a chi pensa di superare i 20.000 euro di reddito complessivo nel 2026. È il caso, per esempio, di chi ha lavorato per una parte dell’anno con uno stipendio alto prima di accedere alla NASpI, oppure di chi ha avuto più rapporti di lavoro, collaborazioni, redditi da affitto o compensi da attività autonome. Se la soglia viene superata, la somma non spetta e dovrà essere restituita con la dichiarazione dei redditi, con possibile conguaglio a debito.

La richiesta si presenta online sul portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. Il servizio indicato dall’Istituto è “Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile Bonus RPF e all’applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale”. Si trova nell’area “Sostegni, Sussidi e Indennità” oppure cercandolo dalla home page del sito.

Chi è sotto la soglia e non ha altri redditi rilevanti non deve fare nulla: l’accredito sarà automatico dopo il 9 dicembre 2026. In caso di dubbi, però, meglio verificare prima. Un controllo al CAF, al patronato o dal consulente può evitare una restituzione l’anno prossimo. Pochi minuti, ma al momento giusto.