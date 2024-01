Smart Doorbell 3, la videocamera intelligente 2K di Xiaomi SVENDUTA su Amazon (sconto del 47%)

Smart Doorbell 3 di Xiaomi è la soluzione intelligente e tecnologicamente avanzata per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Con una risoluzione ultra nitida da 2K, funzionalità di riconoscimento del profilo del corpo tramite intelligenza artificiale (AI) e una batteria potente da 5.200 mAh, questa videocamera per esterni offre prestazioni eccezionali. Col 47% di sconto la trovi oggi in offerta su Amazon a soli 58€. Le spedizioni son gratuite via Prime.

Videocamera per esterni Smart Doorbell 3 di Xiaomi

La videocamera 2K offre una qualità dell’immagine straordinaria, consentendoti di vedere ogni dettaglio chiaramente. La risoluzione ultra nitida ti offre una visione chiara e dettagliata di ciò che succede intorno alla tua porta. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale, il doorbell è in grado di riconoscere il profilo del corpo umano, riducendo i falsi allarmi causati da movimenti insignificanti. Sarai avvisato solo quando è rilevata una presenza significativa.

La batteria integrata offre un’elevata capacità, garantendo un funzionamento continuo e affidabile. Non preoccuparti di frequenti ricariche, poiché la batteria è progettata per durare a lungo. Ricevi avvisi immediati tramite il segnalatore elettronico incluso. Quando qualcuno si avvicina alla tua porta, sarai prontamente informato attraverso il segnalatore, assicurando una risposta rapida. Comunica con i visitatori o i corrieri grazie all’audio bidirezionale. Anche se non sei a casa, puoi parlare con chiunque si trovi davanti alla tua porta tramite l’applicazione mobile dedicata.

Integrabile con altri dispositivi smart home Xiaomi, il doorbell aggiunge un livello di sicurezza al tuo ecosistema smart. Controlla facilmente la videocamera attraverso l’app Xiaomi Home insieme agli altri dispositivi connessi. Anche di notte, la videocamera offre una visione chiara grazie alla modalità di visione notturna avanzata.

Monitora la tua casa 24/7 senza preoccuparti delle condizioni di illuminazione. La videocamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici e offre una protezione affidabile contro la pioggia e altri elementi. Acquistalo oggi e goditi la tranquillità di avere il controllo sulla tua casa.

