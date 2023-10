SMART HOME, la tua casa diventa subito intelligente con questi 10 prodotti TECH

La tecnologia domestica sta rendendo le nostre case sempre più intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico. Amazon offre una vasta gamma di prodotti per la domotica e il risparmio energetico che ti permettono di controllare e ottimizzare il tuo ambiente domestico con facilità. In questo articolo, esploreremo alcune delle offerte disponibili su Amazon per trasformare la tua casa in un luogo intelligente e sostenibile.

Adattatore presa APC salva corrente

In un mondo sempre più connesso, la protezione dei tuoi dispositivi elettronici è essenziale. Con l’adattatore presa APC Surge Protector PME1WB-GR, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dispositivi sono al sicuro da improvvisi picchi di tensione e sovratensioni.

Non è necessario alcun setup complicato. Basta collegare l’adattatore alla presa elettrica e collegare i tuoi dispositivi alle prese di corrente integrate. E allora non esitare, corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 10€ grazie allo sconto in corso del 50%. Le spedizioni sono pure gratis.

Depuratore da rubinetto Philips X-Guard

State cercando un sistema di filtrazione efficace che sia facile da montare, richieda poca manutenzione e vi faccia risparmiare soldi evitando di comprare acqua al supermercato? Lo avete trovato, è Philips X-Guard On Tap. Grazie a questo pratico sistema da installare al rubinetto della cucina potete ottenere acqua potabile in un attimo. Basta infatti collegare il prodotto all’estremità del rubinetto sfruttando uno dei cinque adattatori disponibili per renderlo compatibile con quelli dotati di aeratore removibile di diametro compreso tra 13 e 25 mm, e il più è fatto. Compralo su Amazon a soli 34 euro.

Centralina elettrica Bluetti EB3A, 268Wh LiFePO4

Con un 600W AC inverter, la batteria LiFePO4 da 268Wh e 8 uscite, la centrale elettrica EB3A mantiene sì le tue apparecchiature essenziali accese in movimento o durante le interruzioni di corrente domestica, ma va bene anche per generarne una buona quantità anche in casi normali, contribuendo quindi ad alimentare alcuni degli elettrodomestici casalinghi in funzione, sgravandone il “peso” (e il costo) del loro sostegno energetico dalla linea elettrica normale.

Prese smart intelligenti Meross: ammazza bollette

Avere in casa delle prese intelligenti oggi può risultare estremamente utile, non solo per una questione di praticità, ma anche da quella economica e del risparmio in bolletta: questi gioiellini, infatti, se ben programmati possono rivelarsi utilissimi nella gestione della corrente elettrica e dunque in favore del basso consumo energetico. Su Amazon una coppia di prese intelligenti può essere tua a 30€, ovverosia con un risparmio netto del 23%. Un prodotto solido, costruito con materiali di prima qualità e ignifugo, dunque approvato per la sicurezza con certificato CE e ROHS.

Lampadine smart WiFi a risparmio energetico (set di 4)

Per la tua casa smart oggi su Amazon trovi un’offerta davvero interessante, perché ti permette di acquistare ben quattro lampadine WiFi compatibili con Alexa a soli 25€. L’aspetto che però interessa noi è che hanno un bassissimo consumo elettrico, quindi con loro puoi risparmiare più dell’80% sulla bolletta elettrica rispetto a una lampadina a incandescenza tradizionale da 60 W. E in un periodo di amenti come questo, non è un aspetto da sottovalutare.

Sensibo Air, il dispositivo di controllo per vecchi elettrodomestici

Trasforma il tuo attuale condizionatore d’aria o il tuo sistema mini split/ductless/pompa di calore in un AC intelligente e riduci le tue bollette fino al 40%. Non è uno scherzo, ma questo geniale dispositivo che agendo insieme a una app (Android e iOS) stravolge i vecchi apparecchi ridandogli nuova vita. Approfitta dello sconto e fallo tuo quindi a 99 euro. Le spedizioni sono gratuite. Prima però spunta la voce Applica coupon 25€ sulla pagina del prodotto.

Condizionatore portatile Electrolux

Se stai cercando una soluzione per rinfrescare gli ambienti della tua casa o del tuo ufficio in modo efficiente ed ecologico, l’Electrolux EXP26U339AW è ciò che fa per te. Questo condizionatore portatile ti offre un comfort ottimale grazie alle sue funzionalità avanzate e all’utilizzo del gas ecosostenibile R290. Prendilo adesso su Amazon a soli 379€. Risparmierai ben 300€ (44% di sconto) e risolverai ogni problema di caldo in casa. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Torcia elettrica al LED ricaricabile

Avventurieri e appassionati di outdoor, oggi vi presentiamo una compagna indispensabile per le vostre avventure: la torcia elettrica a LED ricaricabile, un gioiello di tecnologia e praticità. Questa torcia elettrica vi stupirà con la sua potenza e versatilità. Dotata di moderne tecnologie LED, vi offrirà un’illuminazione brillante e nitida, perfetta per le vostre escursioni, campeggi e attività all’aperto. E poi costa una miseria, almeno su Amazon, dove la trovate in offerta a soli 13€, incluse le spedizioni, grazie al doppio sconto del 31% e del coupon del 10% applicato a un articolo per ordine al momento del checkout.

Amplificatore WiFi Zyxel WRE6605

L’amplificatore Wi-Fi dual-band Zyxel WRE6605 è uno di quegli strumenti indispensabili al giorno d’oggi, soprattutto per chi sfrutta la rete a 360 gradi collegandoci diversi dispositivi in casa. Il dispositivo, infatti, soddisfa appieno le esigenze WiFi di casa e ufficio garantendo un segnale amplificato forte e stabile in ogni angolo dell’edificio dove si trova. E ora puoi farlo tuo a una cifra irrisoria, ovverosia 17€ incluse le spese di spedizione, con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 29 Euro sul prezzo di listino.

Blink Mini

La sicurezza della tua casa è una priorità assoluta e la Blink Mini è qui per garantire che tu possa tenere tutto sotto controllo, senza complicazioni. Questa videocamera di sicurezza intelligente per interni offre una protezione affidabile e facile da gestire, consentendoti di mantenere una visione costante su ciò che conta di più. Vai subito su Amazon seguendo questo link, e assicurati questo gioiellino con appena 26€ grazie allo sconto del 26% di oggi. Le spedizioni sono sicure e gratuite con i servizi Prime.

Termometro Igrometro

Mantenere il clima interno ottimale è fondamentale per il comfort e il benessere nella tua casa. Con il Termometro Igrometro WiFi intrno di Molczov, monitorare la temperatura e l’umidità in casa diventa un’esperienza intelligente e conveniente. Oggi questo gioiellino può essere tuo con una spesa irrisoria, ovverosia appena 12€ grazie allo sconto Amazon.

Lampada emergenza a luce solare

La luce solare che si ricarica da sola grazie al pannello incluso e ai raggi solari, con sensore di movimento, è un’opzione versatile e conveniente per l’illuminazione esterna. Questo modello in particolare è dotato di 228 LED e offre 3 modalità di illuminazione, consentendoti di adattare l’illuminazione alle tue esigenze specifiche. Prendilo ora su Amazon con una spesa di soli 25€ incluse le spese di spedizione, e non te ne pentirai.

Le offerte Amazon per la domotica e il risparmio energetico offrono opportunità per trasformare la tua casa in un ambiente intelligente ed efficiente. I prodotti descritti sopra sono solo alcune delle opzioni disponibili. Investire in dispositivi di domotica non solo rende la vita più comoda, ma contribuisce anche a un uso più efficiente delle risorse energetiche.

