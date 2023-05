Smart Monitor Samsung M5 32" Full HD in offerta a 219,90 euro su Amazon

Lo Smart Monitor della serie M5 è il primo monitor all in one di Samsung. Puoi usarlo per lavorare senza PC, per guardare gli episodi della tua serie preferita, oppure per prendere parte a un’intensa sessione di gaming. Di listino costa 339 euro, ma oggi su Amazon lo puoi prendere in offerta a 219,99 euro, grazie allo sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato. Per accedere all’offerta premi il bottone posizionato qui sotto.

Smart Monitor Samsung M5 in sconto del 35% su Amazon

Il monitor M5 di Samsung si trasforma all’occorrenza in televisore grazie all’integrazione dello Smart Hub, la piattaforma che ti permette di accedere a tutta una serie di app di intrattenimento come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e tante altre ancora.

Un altro punto di forza del monitor è l’integrazione con la funzionalità DeX Wireless, che porta la connettività mobile direttamente sul pannello da 32 pollici dello smart monitor. Puoi ad esempio usare le app di produttività mobile per browser, documenti e videoconferenze con il solo utilizzo di monitor e telefono, facendo così a meno del PC.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che se sei abbonato a Prime lo riceverai a casa tua senza pagare le spese di spedizione e in genere entro 24-48 ore dall’acquisto. Volendo in offerta c’è anche la versione 4K in sconto del 20% (349 euro).

Aggiungi al carrello ora lo Smart Monitor Samsung M5 per beneficiare di uno sconto del 35% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.