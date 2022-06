Con Smart POS Easy niente commissioni sui pagamenti

I POS sono dispositivi ormai diffusi in tutti gli esercizi commerciali, italiani e non.

Questi strumenti permettono di pagare tramite carta di credito/debito direttamente dal tavolo di un ristorante, senza alcun tipo di fatica o difficoltà. Per gli esercenti però, non è sempre così semplice: questi dispositivi infatti, hanno delle fastidiose commissioni sui pagamenti che vanno a limitare i loro guadagni.

Se per le attività in cui vengono venduti prodotti in quantità contenuta e di prezzo elevato tutto ciò è fastidioso, per chi vende beni o servizi di poco valore è un vero e proprio salasso.

A rendere tutto più semplice, per fortuna, vi sono servizi come quello proposto da Axerve. Stiamo parlando di Smart POS Easy, una piattaforma che offre un mezzo per accettare pagamenti digitali con il solo costo di un canone mensile.

Smart POS Easy di Axerve: solo canone mensile, zero commissioni

POS Easy sfrutta la connessione 4G o la rete Wi-Fi dell’attività commerciale per gestire i pagamenti digitali, il tutto senza commissioni sulle transazioni. Una volta che il dispositivo è attivo infatti, l’unico costo sarà quello (tra l’altro contenuto) del canone mensile.

Il POS in questioni si presenta come un dispositivo dotato di una versione specifica di Android, solida e sicura per questo tipo di utilizzo. Le dimensioni contenute (17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri) e il peso ridotto (appena 410 grammi) lo rendono ideale per un contesto in cui i pagamenti vengono effettuati direttamente dai tavoli, come avviene nei ristoranti o nei bar.

Il sistema proposto da Axerve poi, può vantare una utile dashboard online. Questa permette di tenere sempre sotto controllo i pagamenti e le fatture, attraverso un’interfaccia intuitiva, alla portata anche di chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

A livello pratico, quanto costa POS Easy? L’attivazione del servizio ha un prezzo pari a 16 euro, da pagare una tantum. Dopo ciò, è possibile pagare 17 euro (più IVA) al mese per le attività con un giro d’affari inferiore ai 10.000 euro annui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.