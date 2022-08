Smart Soundbar 900 BOSE con Dolby Atmos e assistente vocale: 200 euro di sconto su Amazon

La soundbar Bose Smart 900 è uno dei migliori dispositivi audio in questo momento. Grazie ai due driver che supportano il contenuto di Dolby Atmos riesce a riprodurre un profilo audio neutro ed equilibrato adatto per ascoltare molti diversi tipi di contenuti audio. Acquistala su Amazon a soli 799,98€ invece di 999,95€.

La Soundbar ha un’eccellente qualità costruttiva. È realizzata in plastica di alta qualità, con griglie metalliche ai lati della barra per aiutare a proteggere i driver all’interno. Presenti anche i piedini di gomma sul fondo che aiutano a tenerla in posizione. Presente anche la funzione Adaptiq che ottimizza la riproduzione audio in base all’ambiente.

È possibile collegare la Soundbar 900 alla TV con un cavo HDMI o un cavo ottico: Bose include entrambi nella scatola. Se usi il cavo ottico, non sarai in grado di inviare un segnale Dolby Atmos al soundbar anche se la TV lo supporta. Per sfruttare questa funzione dovrai usare il cavo HDMI, ma suonerà comunque bene grazie alla tecnologia Truespace. Presente anche un microfono per gli assistenti vocali integrati: potrai quindi usare Alexa e Google Assistant usando i comandi vocali senza l’ausilio di nessuna app.

A proposito di connessioni, ha una sola porta HDMI, che utilizza per ricevere audio dalla TV. Per la maggior parte delle persone, sarà un piccolo fastidio, in quanto ti costringe a rinunciare a una delle porte HDMI della tua TV. A seconda del numero di dispositivi HDMI che hai e del numero di input sulla TV, potrebbe persino richiedere l’acquisto di un switch, ma ne vale la pena grazie al suono limpido che riesce a riprodurre.

Se la tua TV non supporta HDMI EARC (è la maggior parte dei televisori più vecchi di due anni), non c’è modo di fornire il segnale audio di alta qualità che il 900 è in grado di gestire, vale a dire Dolby Atmos a 24 bit.

E’ possibile collegare anche un lettore Blu-ray o un dispositivo multimediale di streaming a uno degli input HDMI della soundbar, aggirando così le limitazioni dell’arco HDMI della TV inviando l’audio direttamente alla soundbar. Puoi controllare tutte le funzionalità di Smart Soundbar 900 dell’app Bose Music. Approfitta ora dello sconto del 20% su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

