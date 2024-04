Smart TV 4K da 65 pollici in offerta a un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV da 65 pollici, dotata di un pannello 4K di ottima qualità, questa nuova offerta Amazon potrebbe davvero fare al caso vostro. La Hisense 65E63KT, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro ed è venduta e spedita da Amazon direttamente. Il modello in questione tocca il suo minimo storico. Si tratta della soluzione giusta, sia in termini di qualità che di prezzo, per tutti gli utenti alla ricerca di un’ottima Smart TV da 65 pollici da prendere oggi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è gratuita ed è possibile programmare la data.

Smart TV da 65 pollici ad un ottimo prezzo? Ci pensa Hisense

La scelta di una nuova Smart TV 4K da 65 pollici diventa più semplice: il modello 65E63KT di Hisense, infatti, garantisce il mix perfetto tra qualità, dimensioni e prezzo per offrire ottime prestazioni con una spesa ridotta. Si tratta di una TV con piattaforma VIDAA, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento, e supporto Dolby Vision.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Hisense 65E63KT al prezzo scontato di 499 euro. L’offerta riguarda il modello venduto e spedito da Amazon, disponibile con consegna gratuita. Per sfruttare la promozione in corso è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Da notare che la consegna è programmabile nella data desiderata, senza costi aggiuntivi. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.