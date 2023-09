SmartTV 55" 4K Ultra HD: costa pochissimo con questo COUPON

La Smart Tv è diventata un “must have” nelle moderne case degli italiani, ormai definite smart home o case intelligenti, poiché gli elettrodomestici comunicano con noi e tra di loro. Spesso le tv “intelligenti” hanno prezzi proibitivi ma questa sorprendente Sinudyne 55″ pollici, con schermo 4K ULTRA HD, sistema operativo Android e piattaforme per lo streaming online come Netflix già incluse, viene offerta a un prezzo sbalorditivo: 359.99 euro! Grazie a un coupon valido per tutto il mese di settembre di 40 euro.

Un prezzo unico, quindi, per un televisore ottimo, con tante caratteristiche interessanti. Che renderanno coinvolgente la visione di film, serie tv o eventi sportivi. Così come realistico il gaming o emozionante la visione di un concerto di qualsiasi genere musicale!

Smart Tv Sinudyne 55″: caratteristiche tecniche e offerte in corso

Partiamo dallo schermo, che è la prima cosa che balza all’occhio di un televisore. Parliamo di un pannello Led 55 pollici, con luminescenza 530 cd/m2, risoluzione massima 3840 X 2160, angolo di visione a 178 °. Per quanto concerne le prestazioni, invece, parliamo di un processore CPU QUAD CORE ARM CA55 X 4 @1 GHZ, GPU MAIL G31 MP2, HIGHT SPEED 700MHZ, memoria Ram 1,5 e INTERNEL ROM 8 GB. Per quanti non masticano di tecnicismi, diciamo in sintesi che è un televisore dalle buone prestazioni, fluido e scorrevole.

Tante le applicazioni già installate, afferenti alle piattaforme streaming più note. Si pensi a Netflix, Amazon Prime e Youtube. Quindi non ti perderai alcun film o serie tv preferita poiché sono già pronte per l’uso una volta effettuato il login. Già dotata di DVB-S/S2 DVB-T DVB-T2 DVB-C, la connettività è garantita da un WiFi interno, con possibilità di poter usare anche un tradizionale cavo Ethernet. Cento i canali già installati, mentre la ricezione è garantita dalle ATV GAMME 48,25 MHZ e 863,25 MHZ. Non avrai quindi problemi di frequenze (in base ovviamente alla qualità della ricezione dove ci si trova).

Dunque, con meno di 360 euro porterai a casa una Smart Tv con tutti i crismi per trasformare la tua casa in un Cinema o in uno Stadio. La spedizione e la restituzione sono offerti gratuitamente. Ma ricorda: è rimasto solo un pezzo e il coupon di 40 euro scade il 28 settembre, quindi non hai molto tempo per pensarci!

