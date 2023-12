Smart TV e monitor 2-in-1 con Samsung Smart Monitor M5, oggi a -36%

Non è il giorno di Natale senza una offerta Amazon coi fiocchi: l’eccellente Smart Monitor M5 di Samsung è al centro di una occasione che ha quasi dell’inverosimile. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 36%, il monitor 2-in-1 del colosso sudcoreano può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 189€ – parliamo di un risparmio complessivo di ben 113€.

Bello, di design e ricco di funzionalità smart di cui non potrai più fare a meno, il monitor a marchio Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità personali in ambito lavorativo e non.

Amazon svende lo Smart Monitor M5 di Samsung a un prezzo davvero conveniente

Innanzitutto, il pannello: lo Smart Monito M5 di Samsung monta un bel display flat da 27 pollici ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, ma il vero punto di forza è la sua natura duplice che lo trasforma in una smart TV in un battito di ciglia. In questo modo, infatti, puoi guardare tutti i migliori film del momento su Netflix, Disney+, Amazon Prime Vide, Apple TV, eccetera, direttamente dallo stesso dispositivo che hai utilizzato per lavorare.

Con un calo di prezzo su Amazon di questa portata hai finalmente a disposizione il monitor 2-in-1 che non sapevi ancora di avere bisogno; mettilo subito nel carrello e sfrutta lo sconto scioccante del 36% per risparmiare ben 113€ con tanto di consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.