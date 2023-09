Smart TV a soli 138 euro: OCCASIONE UNICA su Amazon

La Smart Tv è diventata pressoché irrinunciabile. Se ne stai cercando una di 32 pollici, una dimensione ideale per posizionarla in una camera poco spaziosa o in un angolo che non concede possibilità di acquistare schermi grandi, allora questa è l’offerta che fa per te. Ti presentiamo un’occasione unica, che ti permetterà di portare a casa una Smart Tv Fenner a soli 138,99 euro!

Infatti, su eBay potrai beneficiare di un duplice sconto, valido per il mese di settembre. Il primo è un coupon di 5 euro, valido entro il 13 settembre, che potrai reperire pigiando sulla stringa viola della pagina che si apre (codice YITAO1HQ69KCVG7M), mentre il secondo è valido entro il 30 settembre ed è il codice SETTEMBRE2023 di 16 euro. Per un totale di 21 euro da applicare al prezzo di partenza, già modesto, di 159,99 euro. Cosa volere di più?

Smart Tv Fenner: prezzo, offerte e caratteristiche tecniche

Al di là del prezzo praticamente irrisorio di 138 euro, è anche giusto conoscere meglio questa smart tv Fenner da 32″. Non si tratta certo di un televisore dozzinale, come invece il prezzo possa spingere a pensare. Parliamo infatti di uno schermo HD, sistema operativo Android 11, Quad-Core, DVB-T2, con Wi-Fi integrato per connetterla alla rete domestica e ad altri dispositivi che vuoi proiettare sul suo schermo. E, ancora, sistema Dolby Audio, App Store per scaricare eventuali app che ti servono ma che sono assenti, il sistema Miracast per trasmettere in streaming, uscita Ethernet, HEVC Main 10 Bit H265 FN3222HV. Mentre la Classe di efficienza energetica è di livello F.

Per quanti sono scettici di fronte a un prezzo così basso rispetto a quanto poi ricevono, farà piacere sapere che è possibile restituire il televisore fino a 30 giorni dall’acquisto senza pagare alcuna spesa di spedizione, oltre poi a poter usufruire di 2 anni di garanzia. Il nome e l’indirizzo del venditore sono riportati in modo chiaro sul sito, quindi saprai da chi stai acquistando.

Aggiungiamoci infine il vantaggio che su eBay è possibile pagare tramite PayPal, circuito di pagamento che già porta di per sé delle protezioni in caso di mancato recapito o prodotti guasti. Insomma, porta a casa la smart Tv Fenner a soli 138,99 euro seguendo le istruzioni prima dette per ottenere i due coupon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.