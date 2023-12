Smart TV Hisense 55" QLED 4K in 5 rate da 85€ al mese (solo su Amazon)

Nelle ultime ore, a sorpresa, lo Smart TV Hisense da 55 pollici QLED 4K è in offerta a 429,00€ invece di 649,00€ sul sito amazon.it, grazie allo sconto del 34% che permette di risparmiare 220,00€ rispetto al prezzo consigliato. In più è possibile anche acquistarla in 5 comode rate senza interessi da 85,80€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Hisense QLED 4K è tra i migliori Smart TV da 55″ nella fascia di prezzo tra i 400,00€ e 500,00€. Design slim, qualità delle immagini in 4K e sistema operativo VIDAA sono i suoi principali punti di forza.

Smart TV Hisense 55″ QLED 4K in sconto del 34% su Amazon

Con il nuovo modello di Hisense, hai l’opportunità di acquistare uno Smart TV con oltre un miliardo di sfumature di colore, una luminosità uniforme e il supporto alle tecnologie Dolby Vision e dts X, per un’esperienza di visione di gran lunga superiore rispetto a quella delle precedenti generazioni di TV.

Vuoi sperimentare la qualità delle immagini 4K anche sui contenuti che non raggiungono una simile risoluzione? Allora il modello di Hisense in offerta su Amazon è quello giusto per te. Infatti, grazie alla funzionalità UHD AI Upscaler, consente di trasformare qualsiasi contenuto in 4K.

L’altro fiore all’occhiello dello Smart TV è la piattaforma VIDAA. Grazie ad essa hai accesso alle principali app di streaming oggi presenti sul mercato, da Netflix a YouTube, da Disney+ a Prime Video, da DAZN a Timvision, da RaiPlay a Mediaset Infinity.

Lo Smart TV Hisense da 55 pollici con risoluzione QLED 4K è in offerta a soli 429,00€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e i clienti Prime hanno incluse le spese di spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.