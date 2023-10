OFFERTA O SCHERZETTO? Hisense 55" QLED UHD 4K a soli 429 euro!

Ti sei pentit* di non aver acquistato un televisore decente per la carrellata Horror di stasera? Non preoccuparti, puoi recuperare in questi giorni acquistando la smart tv Hisense 55″ QLED UHD 4K 55E78HQ in offerta! Ti offre la tecnologia VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K. Schermo immersivo, esteso ben 55 pollici! Ora la paghi solo 429 euro grazie allo sconto del 34%!

Smart tv Hisense 55″ QLED UHD 4K 55E78HQ: le caratteristiche

La smart tv Hisense 55″ QLED UHD 4K accontenta tutta la famiglia: chi guarda le partite di calcio in continuazione, chi dedica ore al gaming, chi guarda film e serie tv! Basterà solo organizzare i turni, perché nessuno potrà più farne a meno! La smart tv Hisense 55″ QLED 4K Smart, ha una risoluzione 3840×2160 con pannello VA. Gradevole il Design Slim, con meno cornici e quindi anche più immagini. Il tutto facilitato dai suoi prestanti 55 pollici.

Smart VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off, certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K (Funzioni gaming; ALLM, VRR 4K 48-60Hz, Audio: eARC). Audio 16W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth. Personalizza la visione: la modalità Sport viene attivata per farti vivere un’esperienza live, come se fossi allo stadio! Mentre la modalità Game Mode riduce significativamente il ritardo di input per un gioco più fluido!

