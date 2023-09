La SMART TV da 65'' a un PREZZO mai visto: approfitta subito!

Avere una Smart Tv dallo schermo grande, dai colori vividi, dalle immagini fluide, dal suono potente, è diventato un “must have” nelle case di tutti noi. Sempre più abituati come siamo all’Home teather, alias, ad avere un autentico Cinema in casa. Questa pazzesca offerta su Amazon ci aiuta ad avere un autentica sala cinematografica a casa. Si tratta della Smart Tv Hisense da 65″, offerta in promozionecon uno sconto del 20%! Quindi a un prezzo incredibile di 599 euro!

Questa smart Tv Hisense ha tutti i crismi per portare a casa tua concerti, eventi sportivi, film o serie Tv come se li stessi vivendo in prima persona. Qualche esempio? Porta in dote uno schermo QLED 4K 65A78GQ, con tecnologia lativù 4K; oltre agli assistenti vocali che ti faranno dimenticare il telecomando (Alexa o Google Assistant). L’audio è di qualità, col sistema Audio Dolby Atmos.

Smart Tv Hisense 65″ QLED 4K: prezzo, offerte e caratteristiche

Riprendiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche di questa Smart Tv Hisense, partendo proprio dallo schermo. Un generoso 65″, ideale per immergersi in film di azione, serie Tv coinvolgenti, eventi sportivi come fossi in prima fila o assistere a un concerto lasciandoti avvolgere dalla musica del tuo cantante o dalla tua band preferito. A tal proposito, aggiungiamo che l’audio di qualità è garantito dal sistema Audio Dolby Atmos.

Le dimensioni generali sono compatte e sottili: 29,4P x 114,9l x 90,3H cm. A proposito di serie tv, integrate già nel sistema troverai le app di piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video, RaiPlay, YouTube. Potrai utilizzare l’assistenza vocale a scelta tra Alexa o Google Assistant, così da non essere costretto a usare il telecomando e, inoltre, potrai integrare questa televisione alla tua smart Home. Completano il comparto tecnico altri elementi come la Quantum Dot, la VIDAA 5.0, la HDR Dolby Vision e la tecnologia IPS.

Insomma, una smart Tv Hisense da 65″ con tante caratteristiche molto interessanti e di ultima generazione a soli 599 euro, grazie a uno sconto del 20%. Potrai anche pagarla in comode rate e restituirla facilmente se sei un abbonato Prime, che ti consentirà anche di riceverla subito comodamente a casa. Cosa volevi di più?

