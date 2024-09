Smart TV Hisense da 55" a 350€ in meno: maxi offerta a tempo limitato

Preparati alle lunghe maratone invernali delle tue serie televisive preferite con un televisore top di gamma che oggi puoi acquistare in offerta speciale! Si tratta della Smart TV Hisense da 55″, al momento disponibile su Amazon a soli 599 euro con un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 350 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Smart TV Hisense da 55″: tutte le caratteristiche tecniche

La Smart TV Hisense da 55″ è un gioiellino della tecnologia che permette di creare una piccola sala cinematografica direttamente nel tuo salotto di casa.

Si caratterizza per il suo schermo enorme da 55 pollici con Mini-LED PRO: questo vuol dire che ogni fotogramma sul tuo display prende vita con contrasti netti e luminosità vivida, garantendo un piacere visivo qualunque cosa tu stia guardando e facendoti letteralmente immergere nei tuoi contenuti preferiti.

Un’altra specifica tecnica di spicco è la funzionalità Quantum Dot Color grazie alla quale ogni frane è ricco, vibrante e realistico, garantendo che ogni colore, dal più tenue al più luminoso, risalti in qualsiasi condizione ambientale tu sia. Per di più, dispone anche di Hi-View Engine Pro che migliora le tue immagini con un’intelligenza artificiale avanzata, garantendo un’esperienza visiva dinamica e senza pari, adattabile a diversi contenuti.

Per finire, il design senza cornice permette di immergerti ancora meglio nelle immagini, mentre il telecomando a ricarica solare è versatile e super intuitivo.

