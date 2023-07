Smart TV Hisense da 75 pollici in super offerta a 799 euro su Amazon (anche a rate)

Lo Smart TV Hisense A7GQ da 75 pollici vanta una risoluzione 4K UltraHD in accoppiata con la tecnologia Quantum Dot, per immagini più nitide, intense e realistiche. Presente inoltre il sistema operativo Vidaa 5.0, che consente di accedere in maniera semplice e intuitiva a migliaia di applicazioni. A tutto questo si aggiungono i controlli vocali Alexa e il supporto a Google Assistant, per controllare il televisore semplicemente con la voce.

Al secondo e ultimo giorno del Prime Day lo Smart TV di Hisense è in promo a 799 euro, il 20 per cento in meno rispetto al prezzo più basso recente pari a 999 euro. In qualità di cliente Prime, benefici inoltre delle spese di spedizione e delle 5 rate Amazon senza interessi da 159,80 euro al mese.

Smart TV Hisense da 75 pollici in sconto di 200 euro per il Prime Day

Il display del TV Hisense A7GQ da 75 pollici ha una risoluzione 3840 x 2160, ossia 4K UltraHD, quattro volte superiore rispetto alla risoluzione FullHD. L’altro fiore all’occhiello del televisore è la tecnologia Quantum Dot, che si esprime in più di un miliardo di sfumature di colori sempre vividi.

Invita uno, due, tre amici, quanti ne vuoi. Chiedi poi a ognuno di loro di disporsi in un angolo diversa della stanza. Infine domandagli come vedono le immagini del televisore. Lo sai quale sarà la loro risposta? La stessa per tutti, grazie al generoso angolo di visione offerto dallo Smart TV Hisense.

E se le immagini di questo televisore sono qualcosa di spettacolare, anche l’esperienza audio non è da meno. Merito dell’integrazione delle tecnologie HDR Dolby Vision e Audio Dolby Atmos. Un’esperienza nuova, immersiva, che aumenta la goduria di portarsi a casa un televisore di tale livello.

Solo fino alla mezzanotte di oggi puoi acquistare lo Smart TV Hisense A7GQ da 75 pollici in offerta a 799 euro anziché 999 euro. Aggiungilo al carrello ora per approfittare della super offerta del Prime Day.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.