Smart TV Hisense UHD 4K 55": sconto STELLARE su eBay (giù del 21%)

Il weekend inizia davvero con il piede giusto: questa offerta di eBay ti permette di acquistare la bellissima smart TV Hisense UHD 4K da 55″ spendendo una cifra davvero conveniente. Sfruttando lo sconto immediato del 21%, infatti, oggi puoi acquistarla la tua nuova smart TV al prezzo di appena 319€ con tanto di consegna rapida senza costi di spedizione.

La smart TV a marchio Hisense, nonostante il prezzo coveniente, eredita lo stesso look & feel dei modelli di fascia molto più costosa: come puoi notare, infatti, troviamo una cura maniacale del design e cornici estremamente ottimizzate da essere quasi impercettibili.

Oggi puoi acquistare la smart TV Hisense UHD 4K 55″ a prezzo regalo su eBay

La bellissima smart TV Hisense è pronta a regalarti emozioni davvero uniche con il suo pannello Ultra HD da 55 pollici a risoluzione 4K con tecnologia Dolby Vision e HDR, il meglio per avere sempre immagini nitide e colori mozzafiato. Inoltre, c’è anche il supporto al DTS:X per un sound potente e avvolgente, e ovviamente il pieno supporto alle più importanti piattaforme di streaming del momento.

Solo su eBay hai a portata di mano un’offerta davvero conveniente per acquistare la smart TV Hisense; fatti furbo e mettila subito nel carrello per sfruttare la consenga express senza costi di spedizioni extra. Inoltre, scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi acquistarla anche in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

