Smart TV Hitachi 65 " (quasi) a METÀ PREZZO

La Smart TV Hitachi 65HAK5353 65 “ Ultra HD 4K Smart HDR con sistema operativo Android TV è in vendita quasi a metà prezzo su eBay. Grazie a un imperdibile sconto del 46%, la paghi 349€ invece di 649€: risparmi ben 300€!

Perfetta per godersi Netflix nell’intimità del salotto di casa propria, questa Smart TV Hitachi offre eccellenti caratteristiche a fronte di una spesa incredibilmente contenuta. Innanzitutto, include un pannello LED che garantisce bassi consumi a fronte di colori vividi e neri profondi e intensi. Grazie a 4K HDR Immersive e Dolby Vision HDR, inoltre, le immagini sono ancora più nitide e contrastate.

Include 3 porte HDMI e 2 USB per collegare tutti i dischi esterni di cui hai bisogno ed eventuali set-top box. Ma in effetti, non ce n’è bisogno perché l’ottimo sistema operativo, basato su Android, ti permette di esplorare migliaia di film, spettacoli, giochi e ottenere risposte a tutte le tue domande e gestire la domotica con un semplice comando vocale. Chromecast è incluso nel software.

Sottile e performante, supporta ovviamente anche l’ultima versione del digitale terrestre (DVB-C,DVB-S2 e DVB-T2).

