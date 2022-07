Smart TV LED Caixun con assistente vocale a meno di 160 euro su Amazon!

La smart TV di Caixun con tecnologia LED e risoluzione HD da 32 pollici è perfetta per qualsiasi tipo di utilizzo. Possiede inoltre l’audio Dolby Vision e Dolby Atmos, ed è in offerta su Amazon ad un prezzo folle: solo 149,99€ in questo momento.

Dotata di assistente vocale, basta premere il pulsante dell’Assistente Google sul telecomando per cercare rapidamente oltre 500.000 film e programmi, ricevere consigli e controllare i dispositivi per la casa intelligente. Inoltre, avvia facilmente YouTube e Netflix con i pulsanti di accesso rapido. L’Assistente Google è sempre attivo, pronto ad aiutarti e rende la vita nel tuo salotto molto più rilassante.

Ci sono diverse app a cui puoi accedere: Netflix, YouTube, Prime Video, Live TV, Google Play, Chromecast, e possiede anche una funzione di mirroring screencast. Inoltre, puoi scaricare altre app come Hulu, Disney+, HBO tramite Google Play.

Sono presenti 3 porte HDMI1.4, 2x USB 2.0, 1x AV IN, 1x RJ45, un’uscita ottica, Wi-Fi e funzione di mirroring screencast (solo per telefoni Android). La frequenza di aggiornamento 60 Hz per un’esperienza di navigazione fluida e un controllo più rapido. Attraverso l’interfaccia HDMI, puoi connetterti con altri dispositivi come Fire Stick, computer, lettori DVD, console per videogiochi e così via.

