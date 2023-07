Smart TV LG 4K da 55 pollici in offerta a quasi metà prezzo su Amazon

Lo Smart TV LG 4K della Serie UR80 è una novità del 2023. Tra le sue principali caratteristiche si annoverano la risoluzione Real 4K e il supporto alla tecnologia HDR10 Pro, l’innovativo processore a5 Gen6 basato su intelligenza artificiale e il nuovo sistema operativo webOS 23 affiancato dall’intelligenza artificiale ThinQ AI.

Sul sito ufficiale è in vendita a 549 euro, mentre su Amazon risparmi ben 100 euro portandolo a casa a soli 449 euro, per effetto del 40% di sconto sul prezzo di listino.

Smart TV LG 4K novità 2023 in sconto del 40% su Amazon

La tecnologia HDR10 Pro e il processore a5 di sesta generazione portano le immagini che scorrono sul display a un dettaglio elevatissimo, con tanta luce e colori profondi. Grazie poi al contributo dell’intelligenza artificiale, ottieni sempre immagini realistiche da qualunque punto di osservazione e qualsiasi sia il contenuto che stai guardando.

Un altro plus del televisore è la piattaforma webOS 23. Dopo l’ultimo aggiornamento le funzioni smart su misura per te abbondano: puoi ad esempio ricevere avvisi personalizzati su cosa guardare, oppure organizzare i tuoi contenuti come preferisci, così alla sera non avrai difficoltà a trovare il film o la serie TV di tuo interesse il più velocemente possibile.

In più puoi sfruttare il televisore del colosso coreano come hub dei dispositivi smart della tua casa, grazie alla compatibilità con Amazon Alexa, Apple AirPlay, HomeKit e il nuovo standard Matter. In questo modo hai l’opportunità di controllare tutti gli accessori smart della tua casa con la voce o il telecomando.

Aggiungi al carrello ora lo Smart TV LG 4K da 55 pollici per approfittare del super sconto Amazon. E se sei un utente Prime le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.