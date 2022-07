Smart TV LG 55": bella e con pannello UHD a prezzo WOW (solo su eBay)

L’offerta eBay di oggi ti offre la possibilità di guardare il meglio del cinema come non hai fatto mai con la strepitosa smart TV LG Ultra HD 4K da 55″ al prezzo più economico del web. Ad appena 339€, infatti, solo oggi hai la possibilità di ricevere a casa una smart TV che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze; inoltre, se l’acquisti tramite PayPal puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Il televisore di LG saprà rapirti fin da subito con il suo design di altissimo livello: le cornici sono estremamente sottili e il supporto all’attacco VESA ti permette di montarla sulla parete per un effetto visivo da sogno.

La smart TV LG da 55″ è un sogno che diventa realtà, solo su eBay

Nonostante il prezzo molto vantaggioso e decisamente a buon mercato, soprattutto rispetto le smart TV di altre marche, il modello di LG è ricco di funzionalità esclusive che migliorano l’esperienza di utilizzo. La feature Filmmaker Mode, ad esempio, migliora automaticamente le immagini mostrate per darti l’impressione di essere sempre al centro dell’azione; la funzione Game Optimizer, invece, ottimizza al massimo l’esperienza di gioco per offrirti ore e ore di gameplay ad alto livello.

Compatibile con Alexa e Google Assistant per controllare tutti i dispositivi della smart home, è perfettamente integrata con le piattaforme di streaming più popolari come Netflix, NOW TV, Prime Video, Ray Play, Disney+ e molte altre.

Prendi al volo questa incredibile occasione e acquista subito la smart TV del colosso sudcoreano fintanto che è disponibile su eBay al prezzo più basso del web. Ricorda che se l’acquisti tramite PayPal puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

