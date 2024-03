Smart tv LG da 43", oggi SVENDUTA su Amazon: sta per TERMINARE in queste ore

Questa è l’occasione migliore di oggi, sei pronto per un acquisto davvero super economico? Preparati allora, questa smart tv è da acquistare. Oggi ti prendi la smart tv di LG da 43″ a solamente 369,99€, invece di 416€, un minimo storico. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa terminare.

Occasione shock dura 24h! Oggi, questa te la porti a casa con una cifra davvero ridicola. Oggi con sconto pazzo dell’11%. Aggiungila sul carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Smart tv LG da 43″, 4K

Ora di buttare via la tv, e provare subito questo modello shock. Ti regalerà dei colori davvero brillanti. Oggi, prezzaccio minuscolo, corri subito su Amazon!

Goditi colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale grazie a questa tecnologia esclusiva LG. Il nuovo processore migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti.

Gioca ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller compatibile alla TV smart e sei pronto per entrare nell’azione. Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Il TV risponde ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet.

Corri adesso su Amazon, sono pochissimi i pezzi rimasti, quindi non ti resta che correre subito sul sito perché sono davvero pochi oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.