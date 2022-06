SMART TV LG da 50 pollici, sconto ESAGERATO su eBay

Stavi cercando una nuova smart TV per il tuo salotto? Smetti di consultare i vari siti e concentrati su eBay dove puoi trovare questo modello LG a prezzo veramente irrisorio. Si tratta di un modello da 50 pollici, 4K Ultra HD e che non ti fa scendere a compromessi.

Conta che lo sconto è di 250 euro circa, quindi te la porti a casa con 349€ e non ci pensi più. Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in Italia.

Vuoi pagarla poco alla volta? Scegli PayPal come metodo di pagamento e opta per le 3 rate senza alcun sovrapprezzo.

Smart TV LG, 50 pollici da amare in tutto e per tutto

Un televisore LG è una garanzia, questo modello è uno dei più gettonati e con 50 pollici a tua disposizione lo puoi mettere un po’ dove vuoi in casa e goderti sempre un ottimo spettacolo.

In modo particolare godi delle migliori tecnologie della casa produttrice grazie alla risoluzione 4k Ultra HD e la presenza dell’HDR che amplifica ancora di più i dettagli. Per dirtela tutta, poi, puoi montarla anche a parete visto la presenza degli attacchi VESA.

Con tutte le applicazioni per lo streaming non hai da temere, è presente persino Disney+. E poi è compatibile con gli ultimi standard per il digitale terrestre quindi non hai bisogno di decoder o secondi acquisti.

Ultime tecnologie e assistenti presenti, sono incorporati sia Amazon Alexa che Google Assistant.

Cosa stai ancora aspettando? Approfitta al volo della promozione su eBay e acquist questa smart TV LG da urlo, 349€ e diventa tua con uno sconto che supera i duecento euro. Pagala in tre rate senza interessi scegliendo PayPal. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia.