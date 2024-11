Smart TV LG da 55 pollici a quasi metà prezzo: portala a casa a 320€ in meno

Da oggi puoi portare il cinema a casa tua ad un prezzo davvero minimo grazie ad un’offerta bomba lanciata in occasione della Settimana del Black Friday! La Smart TV LG NanoCell da 55 pollici al momento è disponibile su Amazon a soli 428 euro con un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 320 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, parliamo di un’occasione più unica che rara!

Smart TV LG NanoCell da 55 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

La Smart TV LG NanoCell da 55 pollici è un concentrato di potenza che ti permetterà di vedere i tuoi film o le tue serie tv preferite come mai prima d’ora.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo processore α5 GEN7 che è in grado di migliorare qualsiasi contenuto multimediale trasformandolo in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti. In poche parole, ti sembrerà di essere al cinema mentre sei comodomante nel salotto di casa.

Inoltre la tv dispone della Tecnologia NanoCell LG che purifica i colori rendendoli ancora più brillanti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale. Anche gli appassionati di videogiochi la ameranno in quanto è dotata di una pratica interfaccia che permette di tenere le impostazioni relative alla tua esperienza di gioco in un unico posto.

Per finire, la modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie all’esclusivo telecomando di LG attraverso il quale puoi controllare la Smart TV con un puntatore che puoi muovere con dei semplici movimenti del polso.

Oggi la Smart TV LG NanoCell da 55 pollici è disponibile su Amazon a soli 428 euro con un mega sconto del 43%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 320 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, parliamo di un’occasione più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.