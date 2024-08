Smart TV LG da 86 pollici IN SVENDITA su Amazon: ne rimangono POCHISSIME

Puoi avere il cinema a casa tua con questo gioiellino della tecnologia che oggi è disponibile ad un prezzo bomba! Parliamo della Smart TV LG QNED da 86 pollici, al momento acquistabile su Amazon a soli 1.879 euro con uno sconto del 6%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 110 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza e sono a diposizione gli ultimissimi articoli in sconto!

Smart TV LG QNED da 86 pollici: specifiche tecniche e funzionalità

La Smart TV LG QNED da 86 pollici è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti permetterà di vivere l’emozione del vero cinema a casa tua.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il Processore α8 Gen7 che sfrutta l’Intelligenza Artificiale di Google per elaborazioni più veloci e approfondite, con immagini e suoni ottimizzati in base a ciò che guardi.

Allo stesso tempo, grazie alla tecnologia Quantum Dot E Nanocell, potrai godere di colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale. In più la retroilluminazione selettiva dello schermo permette di aumentare il contrasto bande scure dell’immagine così da farti letteralmente immergere nei tuoi contenuti.

Questo modello dispone, inoltre, di tantissime app di streaming preistallate, schede contenuti e l’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali. In più l’esclusivo telecomando di LG ti permette di controllare la TV più semplicemente, con un puntatore che puoi muovere con dei semplici movimenti del polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.