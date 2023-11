Smart tv LG: in corso la SVENDITA con sconto FLASH di 450€: finisce tra pochissimo

Offerta davvero mai vista prima e valida solo oggi per la Black Week? Preparati, allora. Ecco, la smart tv che ha mandato in tilt gli utenti su Amazon nelle ultime 24h. Dovresti sapere che oggi puoi portarti a casa la smart tv di LG 50″ a solamente 599€, invece di 1049€, prezzaccio misero, mai visto. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa finire.

L’affarone da Black Week ti sta allettando? Vecchia tv da cambiare? Oggi, questa te la porti a casa con una cifra davvero da outlet. Oggi con lo sconto del 43%. Aggiungila sul carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

LG QNED 50”, Smart TV 4K, Serie QNED81 2023, Processore α7 Gen6, Design ultra slim

Davvero pochissimi pezzi ancora disponibili di questa smart tv davvero super venduta in questa Black Week. Ti regalerà dei colori davvero brillanti e immagini super nitide. Oggi, prezzaccio super basso, quindi fidati, è ciò di cui hai bisogno.

Goditi colori ancora più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale grazie a questa tecnologia esclusiva LG. Un processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando.

Ideale per il gaming next-gen, questo TV ti dà un gameplay fluido e reattivo e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K con VRR e AMD FreeSync Premium. Solo 29,7mm di spessore e una nuova base essenziale comoda per installare comodamente la soundbar sotto allo schermo. Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Corri immediatamente su Amazon, ne rimangono già pochissimi pezzi oggi su Amazon, quindi non ti resta che correre subito sul sito per vedere il prezzo assurdo. Questa è la smart tv più venduta di questa Black Week.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.