Smart TV LG Nanocell 4K 43": sconto di 130 euro se l'acquisti ora su Amazon

La smart TV NanoCell 43NANO796PC da 43 “ in questione è dotata di un processore A5 di quinta generazione che permette di regolare la luminosità in base all’ambiente e adattare il suono in base a ciò che ascolti. Inoltre è presente la funzione Cloud Gaming grazie all’introduzione di Google Stadia e GeForce Now. Come funziona? Basta collegare un controller e sei pronto a giocare in streaming dal tuo pc.

Presente il sistema operativo WebOS 22, e nella scatola è offerto anche il comodo telecomando puntatore. Nel sistema operativo trovarai installate app come Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre già pronte.

Come si confronta NanoCell con OLED?

NanoCell è una tecnologia diversa da quella utilizzata nei set OLED (Organic Light Emitting Diode) di LG. I televisori NanoCell utilizzano uno schermo LCD, ma con un filtro aggiuntivo di minuscole nanoparticelle, che “purificano” i colori per creare un’immagine incredibilmente vivida.

Utilizzando particelle di circa un nanometro, lo schermo assorbe le onde luminose non necessarie per fornire colori ultra puri.

Questa capacità di assorbimento della luce significa che i set possono filtrare i colori in modo incredibilmente preciso, offrendo rossi che non sono sfumati da altri colori come il giallo o l’arancione. Significa che i colori escono dallo schermo, senza sbiadire o instabilità (problemi comuni ad alcuni set convenzionali).

Quali sono i vantaggi di passare a una TV NanoCell?

I colori incredibili e ricchi sono i vantaggi più evidenti di un televisore NanoCell. I colori non appaiono sbiaditi e le immagini appaiono sempre vivaci e nitide.

La tecnologia NanoCell di LG assicura inoltre che i colori siano vividi, qualunque sia l’angolazione da cui guardi. Su molte TV convenzionali, il colore diventa distorto se visto di lato. Su NanoCell vedrai colori perfetti ovunque tu sia seduto.

