Smart TV LG OLED da 55": oggi la paghi quasi la metà (con un risparmio di 820€)

La Smart TV LG OLED evo C4 è pronta a rivoluzionare il tuo intrattenimento domestico con una combinazione irresistibile di tecnologia avanzata e prezzo competitivo. Grazie a uno sconto straordinario del 46%, il modello OLED55C46LA è ora disponibile a un prezzo ribassato da 1.799 a soli 978 euro, un’opportunità unica per portare a casa un televisore di fascia premium senza compromessi.

Un salto di qualità nella luminosità e nei dettagli

Il fiore all’occhiello della Smart TV LG OLED evo è senza dubbio la tecnologia Brightness Booster, che aumenta la luminosità del 20% rispetto alle versioni precedenti. Questo significa immagini nitide e vibranti anche in ambienti molto illuminati, senza rinunciare ai neri profondi e al contrasto infinito tipici della tecnologia OLED. Che si tratti di una scena d’azione mozzafiato o di un panorama suggestivo, ogni dettaglio risalterà come mai prima d’ora.

Il cuore pulsante del C4 è il processore α9 Gen7, un vero e proprio gioiello tecnologico. Questo chip è in grado di analizzare e ottimizzare ogni fotogramma, mappando dinamicamente i toni su ben 20.000 zone. Il risultato? Immagini incredibilmente realistiche e dettagliate che catturano lo spettatore e lo trasportano al centro della scena.

Design elegante e aggiornamenti garantiti

Non solo prestazioni, ma anche stile. Il design minimalista, con bordi sottilissimi, permette a questo televisore di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. Inoltre, il sistema operativo webOS Re:New Program assicura fino a quattro aggiornamenti nei prossimi cinque anni, rendendo questo investimento solido e proiettato nel futuro.

Per gli amanti del cinema, il supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos garantisce una qualità audio e video di livello professionale, trasformando il salotto in una vera sala cinematografica. Gli appassionati di videogiochi, invece, troveranno nel C4 un alleato formidabile: con quattro porte HDMI 2.1, è possibile giocare in 4K a 144fps, mentre le tecnologie VRR, G-Sync e FreeSync assicurano fluidità e reattività senza pari.

La Smart TV LG OLED evo C4 rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata e convenienza. Oggi è disponibile su Amazon a soli 978 euro con un mega sconto del 46%: trasforma il tuo intrattenimento domestico con uno dei migliori televisori sul mercato!

