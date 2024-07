Smart TV LG OLED da 65" a MENO DI META' PREZZO: risparmi PIU' DI 1.500 EURO!

Ti presentiamo un televisore di ultima generazione con cui potrai ricreare una vera e propria piccola sala cinematografica direttamente nel salotto di casa! Si tratta della Smart TV LG OLED da 65 pollici, al momento disponibile su Amazon a soli 1.190 euro con uno sconto folle del 56%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 1.500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la mega offerta è a tempo limitato!

Smart TV LG OLED da 65 pollici: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV LG OLED da 65 pollici è un vero e proprio gioiellino che si contraddistingue per specifiche tecniche di ultima generazione.

La sua punta di diamante è sicuramente l’ultimissimo processore α7 GEN6 con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando, così da farti sentire al centro dell’azione sia durante i film che mentre ti diverti con i tuoi videogiochi preferiti.

Grazie alla tecnologia dei pixel auto-illuminanti, offre immagini con colori realistici, nero perfetto e contrasto infinito. Inoltre le tecnologie Dolby garantiscono contenuti ricchi di sfumature e un audio posizionale più coinvolgente in qualsiasi punto della stanza.

Un’altra caratteristica di spicco è l’assistente vocale THINQ AI in dotazione con il dispositivo: questo vuol dire che la TV risponde ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet.

