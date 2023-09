Smart Tv LG ha il prezzo sbagliato? Costa solo 204 euro, meglio fare presto!

Se stai pensando di cambiare la tua vecchia televisione e goderti il meglio con una smart tv di ultima generazione, con colori vividi e tante funzionalità, forse dovresti subito acquistare questa LG Smart TV 32LQ63, visto che su Amazon è scesa fino a 204 euro! Lo sconto è del 18% ed è talmente incredibile che già in tanti stanno correndo ad acquistarla. Faresti quindi bene a sbrigarti, prima che il sito possa ripensarci o che le scorte finiscano!

LG Smart TV 32LQ63: le caratteristiche

Certo, il prezzo non sorprende più di tanto perché LG è una multinazionale sudcoreana in grado di immettere da anni sul mercato prodotti straordinari a prezzi contenuti. Tuttavia, riteniamo che pagare un simile televisore solo 204 euro sia davvero incredibile. Perché? La smart tv LG 32LQ63 vanta un Display FHD 2K con LED diretto; diagonale dello schermo da 80 cm (32 pollici); dimensioni compatte esterne (73,6 x 43,7 x 8,29 cm); predisposizione VESA per quanti vogliono appenderla al muro come fosse un quadro (200 x 200 mm). Bene anche il quadro software: webOS22 (LG ThinQ AI) con Google Assistant & Amazon Alexa, compatibile con Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 & HomeKit; Home Dashboard. Nella confezione troverai il telecomando LG anche con 2 batterie AAA.

Ottime prestazioni grazie al Processore Gel-5 Gen5 AI con AI Brightness Control & AI Sound. Per quanti sono appassionati di videogiochi, vanta le seguenti caratteristiche gaming: Compatibile con HGiG Game Optimizer (GameGenre). E ancora Active HDR con HDR10 Pro (solo 2K) & HLG (solo 2K), HDR Dynamic Tone Mapping, lution Upscaler, riduzione del rumore a due livelli. Il sistema audio è 2.0 da 10 Watt (5 W per c). Completa il quadro una vasta scelta di sintonizzatore e connettività: Single Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) con registrazione USB, LAN (Ethernet), WLAN (802.11ac), Bluetooth 5.0, 2 HDMI 1.4 (con eARC e LG SIMPLINK), 1 USB, uscita digitale ottica (S/PDIF, fibra ottica), slot CI+.

Dunque, conviene affrettarsi: ora pagherai tutto questo solo 204,58 euro grazie allo sconto del 18%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.