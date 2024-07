Smart TV LG QNED da 55" a 150 EURO IN MENO: l'offerta è una BOMBA

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica con i tuoi amici direttamente a casa con questo televisore di ultimissima generazione a prezzo mini! Parliamo della Smart TV LG QNED da 55″, oggi disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offertona del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV LG QNED da 55″: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

La Smart TV LG QNED da 55″ è un dispositivo di ultima generazione che ti regala una visione cinematografica per qualsiasi contenuto tu voglia.

Il nuovissimo processore α5 GEN6 migliora i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti.

Inoltre, grazie a Cloud Gaming con NVIDIA GeForce NOW, potrai giocare ai migliori titoli senza usare una console o un PC: ti basta collegare un controller compatibile alla TV smart e sei pronto per entrare nell’azione in qualsiasi momento!

Questo gioiellino dispone anche dell’Assistente vocale THINQ AI: questo vuol dire che la tv può rispondere ai tuoi comandi vocali per cercare nuovi contenuti sulle piattaforme di streaming, controllare i tuoi dispositivi connessi e trovare risposte su Internet.

Per finire, avrai a disposizione Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app che risultano già pronte sulla tv per guardare i film o serie quando vuoi.

