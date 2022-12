Smart TV LG UHD 4K da 55": pixel PERFETTI a prezzo RIDICOLO (-43%)

Sei pronto a vivere il meglio del cinema direttamente a casa tua senza spendere una fortuna? Questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare la bellissima smart TV LG da 55″ a un prezzo ridicolo con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Con uno sconto del 43%, infatti, la televisione del colosso sudcoreano ti costa appena 369€ con un risparmio immediato sulla carta di ben 280€.

eBay svende la super smart TV LG da 55″ con pannello UHD 4K Smart HDR

Realizzata con materiali premium che le conferiscono un look & feel di altissimo livello, la smart TV del colosso hi-tech ti lascerà a bocca aperta sin dalla prima accensione con il suo pannello ad altissima risoluzione UHD 4K Smart HDR.

Inoltre, proprio come le smart TV di fascia alta, anche il modello in offerta su eBay dispone di numerose caratteristiche solitamente esclusiva delle TV di fascia alta, tra cui: un processore di nuova generazione in grado di spingere al massimo la risoluzione del pannello senza mai una indecisione, una piattaforma software compatibile con tutte le più importanti piattaforme di streaming (Netflix, Apple TV, Disney+, Amazon Prime Video, NOW TV, eccetera), la tecnologia Smart HDR per colori eccezionali e una perfetta illuminazione e molto altro ancora.

Insomma, cosa stai aspettando? Non perdere questa incredibile occasione di eBay che ti permette di acquistare la bellissima smart TV a un prezzo super conveniente. Mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in pochissimi giorni con tanto di spedizioni rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.