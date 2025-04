Smart TV LG UHD da 65" in sottocosto: portala a casa a 150€ in meno

Scopri l’occasione irripetibile per portare a casa una Smart TV di livello superiore senza svuotare il portafoglio. La LG UHD 65” Serie UR75 è ora disponibile su Amazon con uno sconto straordinario di 150€, a soli 549€ invece di 699€. Un’offerta che ti permette di risparmiare il 21% su un dispositivo che promette di rivoluzionare il tuo intrattenimento domestico. Scopri di più sull’offerta!

Smart TV LG UHD da 65″: trasforma il salotto di casa in un piccolo cinema

Prova ad immergerti in immagini nitide e colori vibranti, grazie alla risoluzione 4K HDR10 Pro della Smart TV LG in offerta, che offre dettagli quattro volte superiori rispetto al tradizionale Full HD. Il processore α5 Gen6 lavora instancabilmente per ottimizzare luminosità, audio e qualità visiva, adattandosi perfettamente all’ambiente circostante. Il risultato? Un’esperienza visiva senza paragoni, che ti fa sentire come se fossi al centro dell’azione.

Questa Smart TV non è solo per gli amanti del cinema. Con la modalità Filmmaker Mode, ogni scena rispetta l’intento creativo originale dei registi, mentre la Game Dashboard & Optimizer offre ai gamer un controllo senza precedenti, centralizzando tutte le impostazioni di gioco in un’unica interfaccia. Che tu stia guardando un film o affrontando una sessione di gioco intensa, questo dispositivo è progettato per soddisfare ogni tua esigenza.

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie al sistema operativo webOS 23 e al programma Re:New, l’LG UHD 65” Serie UR75 è garantito per rimanere al passo con i tempi, ricevendo quattro aggiornamenti software nei prossimi cinque anni. Inoltre, la compatibilità con tutte le principali piattaforme di streaming lo trasforma in un vero e proprio hub di intrattenimento digitale.

Per gli appassionati di sport, l’app Sports Portal è una vera chicca: monitora in tempo reale i risultati delle tue squadre preferite, anche mentre guardi altri contenuti. E non dimentichiamo il controllo smart: l’integrazione con Alexa, Apple AirPlay 2 e HomeKit rende l’interazione con la TV semplice e intuitiva.

Esteticamente, il modello 65UR75006LK è un capolavoro di design minimalista, con linee eleganti che si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente. Con dimensioni di 145,4 x 83,8 cm e un peso di 27,3 kg, offre un’ampia connettività grazie alle tre porte HDMI e due USB, ideali per collegare console, lettori e altri dispositivi esterni.

Non perdere questa opportunità unica. Con un’offerta così vantaggiosa, questa Smart TV è destinata a volare via dagli scaffali virtuali. Approfitta subito dello sconto e acquista ora: trasforma il tuo salotto in un cinema di ultima generazione con la Smart TV LG UHD 65” Serie UR75 a soli 549 euro con uno sconto del 21%!

