Smart TV Metz da 32'' a SOLI 164€: è quasi esaurito, fai in fretta se lo vuoi

La Smart TV Metz della serie MTC6110 è un’opzione eccellente per chi cerca un televisore di alta qualità con funzionalità intelligenti. Con uno schermo HD LED da 32″ (81 cm) e un design senza bordi, offre un’esperienza visiva coinvolgente e una visione nitida dei contenuti. Una bella televisione, perfetta coi suoi 32” per impreziosire qualsiasi angolo della tua casa senza spendere un patrimonio. Su Amazon, infatti, la trovi a soli 164€.

Smart TV Metz

La TV è dotata di connettività Wi-Fi, consentendo di accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi online tramite il sistema operativo Android 9.0. Questo ti permette di godere di streaming di video, giochi e altro ancora direttamente sullo schermo del televisore.

Con le porte HDMI, ARC e USB, puoi collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray o dispositivi di archiviazione USB per ampliare le opzioni di intrattenimento. Inoltre, lo slot CI+ ti permette di utilizzare i servizi di pay-TV. La Smart TV Metz MTC6110 supporta Dolby Digital per un audio di alta qualità, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente durante la visione dei tuoi film e programmi preferiti.

Inoltre, la TV è dotata di tuner DVB-C/T2/S2, consentendo di accedere ai canali digitali terrestri e satellitari senza la necessità di un decoder esterno. È importante notare che questa Smart TV ha una classe di efficienza energetica F, il che significa che potrebbe consumare più energia rispetto ad altri modelli con classi di efficienza energetica più elevate.

Tuttavia, offre comunque una varietà di funzionalità avanzate e un’esperienza visiva di qualità. In sintesi, la Smart TV Metz MTC6110 è una scelta ideale per coloro che cercano una TV di dimensioni compatte con funzionalità intelligenti, un design senza bordi e una qualità visiva di livello. E allora vai a comprarla su Amazon, dove la trovi a soli 164€ con le spedizioni gratuite.

